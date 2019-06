Las 4 mejores pomadas para desinflamar, aliviar dolores musculares y torceduras

Una pomada para esos dolores musculares en todo el cuerpo.

Hay días en el que el dolor llega sin avisar y tu día no se puede detener. Te recomendamos estas pomadas para desinflamar rápidamente, que son naturales, ayuda a aliviar moretones, torceduras y a desinflamar. Tenlos siempre en casa para que se alivie el dolor de manera rápida.

1. Seven Minerals: pomada con magnesio y vitamina E que alivia dolores y calambres

Esta es una pomada que tiene alto contenido de magnesio, esto ayudará a que pueda aliviar los dolores musculares de manera rápida, sientas esa parte desinflada y ayuda a calmar si tienes mucho estrés. Asimismo ayuda mucho a calmar los calambres en las piernas. Esta pomada también contiene vitamina E y manteca de cocoa que son muy suaves con la piel.

Estos ingredientes ayudan a humectar la piel, mientras sana los dolores musculares y desinflama los músculos. Esta pomada se absorbe rápido en la piel, tiene 4.6 estrellas.

2. Boiron: elimina moretones sin dejar marca y ayuda a desinflamar en pocos días

El árnica es un ingrediente antiinflamatorio natural. Es una pomada natural que ayuda aliviar el dolor muscular, cualquier inflamación, hinchazón e incluso elimina los moretones sin dejar marcas en la piel. Si te caíste, dormirte en mala posición o te pegaste, esta crema ayuda aliviar el dolor de manera natural.

Solo debes de aplicar en la zona afectada tantas veces sea necesario. Esta pomada de árnica no es pesada y no te dejará pegajoso la piel. Es perfecta, pues no irrita la piel.

3. Tiger Balm: alivia dolores de huesos y musculares

La pomada de tigre es perfecta para que tus músculos se relajen y se desinflamen. Si tienes un moretón o tienes dolor de huesos, esta pomada natural te ayudará a disminuir el dolor. Es perfecta para tenerla en casa y puede ser aplicada en niños y adultos mayores. La puedes aplicar en espalda, cuello, piernas y brazos, es una pomada solo para uso externo.

Esta es una de las mejores pomadas antiinflamatorias que ayudan aliviar el dolor en cuestión de días. Al comprar este bálsamo de tigre es por un precio menor de 10 dólares por 3 envases.

4. Penetrex: elimina el dolor desde raíz y relaja los músculos desde su primera aplicación

El dolor de huesos, musculares ya sea por la edad o por alguna lesiones el colocar esta pomada para desinflamar, sentirás alivio desde la primera aplicación. Lo que hace es penetrar, eliminar la inflamación y dolor de raíz. No deja una sensación de calor o de congelamiento en la piel, se absorbe y no tiene un aroma fuerte.

Si tienes estrés esta crema ayuda a destensar los músculos y sentirte más relajado. Es una de las mejores pomadas antiinflamatorias con más de 26 mil ventas y un 70% de satisfacción.

También te puede interesar:Los mejores 4 sueros antioxidantes y antienvejecimiento para el rostro.