Las 4 shampoo para la caída del cabello más vendidos del 2019

Los shampoos más vendidos para la caída del cabello.

La edad, el uso de los tintes o el estrés pueden ser unos factores para que el cabello no crezca cómo debería. Hay shampoos que sirven como un suplemento para estimular la circulación sanguínea, mejorar la fibra capilar, darle fuerza al cabello y que no se debilite. Estos fueron los shampoos más vendidos del 2019. Así que se constante y evita cepillar tu pelo cuando esta mojado, pues es débil y se puede romper fácilmente.

1. Pronexa: con biotina, colágeno y DHT que detiene la caída del cabello

Este shampoo contiene ingredientes para frenar la caída del cabello, tiene bloqueadores de DHT, saw palmetto y biotina ayuda a que el cabello crezca sano y fuerte, previniendo que se debilite y que el nuevo cabello no se caiga. Además tiene proteína de seda para que hidrate y nutra tu cabello.

Cuando laves tu cabello con este shampoo deja que se lo absorba por unos minutos y después enjuaga. Un shampoo para la caída del cabello con 4.5 estrellas.

2. Pure Biology: rico en biotina, keratina, aceite de ricino que estimulan los folículos pilosos

Para hacer un tratamiento completo para la caída del cabello, es tener un shampoo rico en nutrientes que frenan la caída y que lo cuidan. El aceite de ricino es un excelente aceite que previene la caída del cabello y que incluso puede prevenir algunas canas. Contiene ingredientes como biotina, keratina, aceite de coco, vitamina B y E, saw palmetto perfectos para que puedan estimular a los folículos pilosos.

Este shampoo también le da volumen a tu pelo para que se note más voluminoso y con una suavidad natural. Puede ser usado en hombres y mujeres de cualquier edad.

3. Ultrax Labs: con cafeína, ketoconazol para cuidar la salud del cuero cabelludo

Un shampoo con cafeína que se encarga más de estimular y bloquear los efectos de la testosterona que no pueden hacer que el cabello no crezca lo suficiente. Además de tener cafeína, contiene saw palmetto y ketoconazol que sirve para cuidar la salud del cuero cabelludo, frena la caspa, exfolia y mejora la salud de los folículos pilosos.

Para que el cabello penetre mucho mejor en tu cuero cabelludo, usa un cepillo pues ayuda a estimular el cuero cabelludo aún más, siempre hazlo de manera delicada.

4. PURA D’OR: con más de 17 ingredientes que fortalecen y engrosan el cabello

Este shampoo tiene una principal función que es para mejorar el grosor y darle mayor fuerza al cabello. Cuando el pelo se debilite hace que se caiga con más facilidad. Contiene ingredientes como biotina, vitamina E, árbol de té, aloe vera, aceite de ricino, té verde y más ingredientes naturales que previenen la caída del cabello.

Si tienes un cabello seco, maltratado, ayudará a darle vitaminas esenciales que protegen al cabello de daños severos. Cuidan la salud del cuero cabelludo para que tengas un cabello espectacular. Tiene más de 12 mil ventas.

También te puede interesar: 3 shampoos en barra para engrosar el cabello y que esté más fuerte.