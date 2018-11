Sin retoques y sin sensación grasosa.

La piel grasa y mixta deben de usar una base de maquillaje especial, para que no te deje la piel con sensación grasa, no obstruya tus poros y por supuesto te dure todo el día. Te recomendamos las 5 mejores bases de maquillaje para piel grasa y mixta que duran todo el día y que tienen un precio accesible.

1. Maybelline: con acabado mate de cobertura media

Esta marca siempre se ha destacado por tener bases de excelente calidad, duraderas y económicas. La base Fit Me no es la excepción, es una base con acabado mate muy suave, que no obstruye tus poros, está libre de aceite y es excelente para pieles muy grasa.

Tiene más de 40 tonos ideales para pieles latinas y pieles muy claras. Tiene más de 2000 ventas y es la favoritas de muchas YouTubers.

2. Revlon: regular tu aceite natural del rostro

Esta base contiene ácido salicílico que ayudar a controlar el aceite y grasa natural de tu rostro proporcionar un acabado natural sin obstruir los poros, cuidando y siendo muy suave con tu piel. Tiene protección solar y tiene un acabado mate ideal para pieles grasas a mixtas.

Puedes usar un primer antes para que dure sin imperfecciones por 24 horas. A las compradores les ha fascinado como es una base suave sin dejar sensación grasa.

3. Evxo: aspecto natural con ingredientes orgánicos

Esta base es libre de crueldad animal y con ingredientes totalmente naturales. Por eso da un acabado suave casi mate, te dará un aspecto ligero y muy natural. Aunque es un envase pequeño obtendrás la cantidad exacta para cubrir tu rostro y cuello. Tiene varios tonos para piel clara y oscura.

Es una de las mejores bases de maquillaje orgánica y vegana del momento, sus 4.3. estrellas lo respaldan. Luce hermosa con una base natural.

4. Fent Beauty by Rihanna: acabado alisado y sin brillo

La creadora de esta base sabe la importancia de las pieles morenas a bronceadas y que tienen una tendencia grasa. Esta base tiene acabado mate, es de cobertura media y deja un acabado alisado, difuminado de poros y sin brillos. Su fórmula está hecha sin aceite y es resistente al sudor y humedad.

Una base perfecta para pieles grasa a mixtas, tiene más de 40 tonos que se adaptaran a tu hermosa piel. Una base con 80% de satisfacción.

5. Estee Lauder: base libre de aceites para pieles sensibles

Este maquillaje promete estar intacta en tu piel por 15 horas, es resistente al sudor, humedad y calor. No necesitas retocarte cada hora, esta base te deja una textura semi-mate, no tiene perfumes y es libre de aceites. Ideal si tu piel es grasa, con acné y muy sensible.

Es una base que no manchara tu ropa, porque es muy fácil de eliminarla. Tiene varios tonos y aunque es ideal para pieles maduras, también lo pueden usar mujeres jóvenes.

