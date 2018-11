Las 5 mejores cámaras espía HD por menos de $60

Cámaras discretas y de alta calidad que te convertirán en un auténtico espía profesional.

¿Para que utilizar una cámara espía? Responder eso en una sola frase resulta complicado, más no se puede negar que el contar con una te aportará muchos beneficios. Los padres tienen la oportunidad de estar al pendiente de sus hijos; los empresarios pueden proteger su inventario y si vives con adultos mayores o niños pequeños, es una manera de mantenerlos vigilados en todo momento. Estos son algunos de los usos que se le pueden dar las cámaras espías, así que si te interesa adquirir uno de estos dispositivos, presta atención a 5 de las mejores cámaras por menos de $60.

1. WBESEV: cámara espía con doble lente

La cámara espía de WBESEV es un dispositivo portátil e inalámbrico que cuenta con una resolución de 1080P HD. Posee doble lente desmontable y cuenta con la capacidad de captura de vídeos y fotografías de alta calidad. También incluye una ranura para tarjeta SD.

Es ideal para el hogar. Esta cámara discreta no se nota cuando está grabando, gracias a que el LED no se enciende cuando está en uso. Es fácil de instalar y no se necesita de aplicaciones para chequear los vídeos. Cuenta con un sistema de detección de movimiento y tiene capacidad para grabar hasta dos horas seguidas.

2. PKBQUEEN: cámara espía de cargador

La cámara oculta de PKBQUEEN cuenta con un sistema detección de movimiento incorporado; puede producir vídeos o descargarlos de forma directa a tarjetas SD. La resolución del vídeo es de 1080p Full HD y su aplicación es compatible con dispositivos Android e iOS.

La cámara es prácticamente indetectable y funciona desde el primer momento en que se instala. Es de configuración fácil; basta con insertar una tarjeta SD, conectar la cámara con su cargador e inmediatamente comenzará a grabar.

3. Zarsson: cámara espía de detector de humo

Esta cámara espía camuflada como un detector de humo, cuenta con una mini cámara HD con 1080P de resolución. Puede reproducir en vídeo en tiempo real vía WIFI /3G /4G, que puedes verificar cuando desees con dispositivos iOS, Android o por Internet desde tu PC.

La cámara espía con detector de movimiento puede monitorear tu habitación, tu familia, tu bebé, mascotas o tu negocio. Esta cámara incluye una aplicación que te brinda un acceso más completo a todas las funciones de la misma.

4. RZATU: mini cámara espía portable

La mini cámara espía RZATU es portátil e inalámbrica y viene equipada con una cámara HD de 1080p de resolución. El dispositivo tiene su propia aplicación que es compatible con Android y dispositivos iOS. Cuenta con detección de movimiento.

Esta mini cámara es una cámara de red, lo que quiere decir que las grabaciones son de alta calidad sin importar la distancia, para que puedas ver o grabar vídeos en vivo forma fácil, una vez hayas programado sus parámetros de configuración.

5. AREBI: cámara espía con visión nocturna

La cámara espía de AREBI es totalmente inalámbrica y portátil. Su resolución de vídeo es de 1080 p, cuenta con conexión wifi y es compatible con Androi e iOS. Incluye un soporte magnético que hace mucho más fácil el colocarla sobre cualquier superficie.

El diseño compacto de la cámara, te permite ocultarla casi en cualquier lugar; es perfecta como cámara de vigilancia en oficina, hogar, coche, etc. Tiene una aplicación que te brinda un acceso más completo a sus funciones. El dispositivo incluye visión nocturna y detección de movimiento, y además puede grabar mientras se carga.

