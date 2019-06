Las 5 mejores carteras de cuero para usar a diario

Por menos de 40 dólares podrás comprar una cartera de cuero para ir al trabajo o para un evento.

Si quieres tener una cartera básica que puedas utilizar a diario para ir al trabajo y a eventos casuales, puedes considerar comprar una cartera de cuero. Ya que las carteras de cuero se ven profesionales y casuales al mismo tiempo.

Aunque las carteras de cuero pueden ser costosas, tener una puede ser una buena inversión a largo plazo, ya que son muy resistentes y te pueden durar muchos años. Así que si quieres una cartera resistente y que te combine con todo puedes tomar en consideración las siguientes carteras de cuero.

La cartera de cuero de vaca Molodo es de buena calidad y gran tamaño (12.2 pulgadas de alto y 6.3 pulgadas de ancho). Con esta cartera podrás llevar contigo todos los artículos que necesites como sombrilla, libros, tableta, etc. Además la cartera incluye un mini bolso que puedes utilizar individualmente. La cartera la puedes cargar al hombro y viene en diferentes colores como marrón, negro, rojo, verde, etc. El precio de la cartera Molodo es de $31.99.

La cartera de cuero Joyson la puedes comprar por $36.99 en diferentes colores como crema, marrón, negro y azul. La cartera no es 100% de cuero si no que es hecha de cuero sintético (cuero de poliuretano). Aunque no es de cuero genuino esta cartera tiene buenas reseñas y tiene una puntuación de cuatro estrellas. La cartera Joyson es grande y tiene 3 bolsillos en el interior.

La cartera Angel Kiss es mediana y tiene tres compartimientos para que puedas guardar todas las cosas que necesites. La cartera es de cuero poliuretano y su acabado o textura es suave al tacto. La cartera se puede cargar en el hombro, pero también incluye una correa de 44 pulgadas por si deseas cargar la cartera de otra forma. La cartera de cuero Angel Kiss tiene un costo de $35.05.

La cartera de cuero Plambag es mediana y tiene dos bolsillos pequeños en la parte delantera y otro en la parte trasera. En el interior tiene un bolsillo pequeño y un espacio grande para guardar libros, maquillaje, sombrilla, etc. La cartera Plambag la puedes cargar en el hombro o utilizar la correa extra que incluye para cargarla cruzada en el pecho. La cartera tiene un precio de $35.99.

Si te gustan las carteras estilo mochila, la cartera LXY es muy cómoda y en ella podrás cargar un sinnúmero de cosas, porque es bastante grande. Por ejemplo puedes guardar tu computadora, libretas, libros, maquillaje, sombrilla, etc. La cartera es de cuero sintético y tiene muy buenas reseñas en la página web de Amazon. Las correas de la cartera las puedes ajustar según tus gustos. La mochila tiene un costo de $27.69.

