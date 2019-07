Las 5 mejores cremas hidratantes para las personas con piel sensible y delicada

Dale a tu piel el cuidado que merece con estas cremas hidratantes.

Siempre es bueno contar con una crema hidratante que proteja y nutra nuestra piel de los daños del sol y del calor, sobre todo en la temporada de verano. Las hay en una variedad presentaciones, sin embargo, no todas son adecuadas para aquellos que poseen la piel sensible y delicada. Pero no te preocupes, porque aquí te mostramos las mejores opciones de cremas humectantes especialmente diseñadas para las pieles sensibles.

1. Vanicream: Crema dermatológicamente probada

La crema ha sido probada dermatológicamente y se encuentra libre de colorantes, fragancias de enmascaramiento, lanolina, parabenos y formaldehído.

Te calma la piel roja, irritada, agrietada o con picazón. Puedes usarla como crema de noche, para masajes y como crema hidratante diaria para la cara, las manos y el cuerpo.

2. CeraVe: crema hidratante con ácido hialurónico

Formulada con ceramidas y ácido hialurónico, la crema está libre de fragancia y aceite, es hipoalergénica, no comedogénica y no irritante.

Hidrata, regenera y mantiene tu piel hidratada hasta por 24 horas. Aplícala antes de irte a dormir.

3. Cetaphil: crema con vitamina E y B5

A base de manteca de karité, vitamina E y vitamina B5, la crema no es grasosa, está libre perfume, no es comedogénica y está dermatológicamente recomendada.

Repone, hidrata y protege al instante la piel seca y sensible que tengas durante 24 horas, dejándola suave y tersa. Puedes usarla en el día a día.

4. Thena: crema calmante para piel sensible

La crema contiene varios aceites, tales como el aceite reparador de camelia, el aceite de argán, el aceite de rosa mosqueta y el aceite de jojoba. Pueden usarla hombres y mujeres.

Apta para todo tipo de piel, en especial la piel seca, sensible y madura. Con su uso, tu piel quedará suave, rejuvenecida y equilibrada.

5. Thena: crema facial antioxidante

A base de potentes antioxidantes procedentes de plantas que protegen la piel de los efectos del envejecimiento. Para pieles secas y envejecida.

Suaviza las líneas finas y las arrugas, aclara la piel, afina los poros, previene el acné o los brotes, devuelve una tez equilibrada y mejora el aspecto y la textura de la piel.

También te puede interesar: ¿Cuáles son las mejores cremas faciales nocturnas para ti?