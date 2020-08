Las 5 mejores fragancias Dior a los mejores precios para mujeres

Una selección de fragancias finas a precios accesibles

Un perfume es algo que no puede faltar en nuestro día a día. Este no solo hace que nuestra piel huela rico, sino que además nos permite exteriorizar esos aspectos de nuestra personalidad que más nos gustan y dar la mejor impresión ante los demás. En lo que respecta a fragancias femeninas, es casi imposible no mencionar la marca Christian Dior; por eso el día de hoy te traemos una selección de sus mejores perfumes para mujeres a precios que se ajustan a cualquier presupuesto.

1. Hypnotic Poison de Christian Dior

La Hypnotic Poison de Dior viene en un frasco con un diseño que asemeja a una manzana de color rojo. La fragancia se destaca por su aroma a flor de jazmín con algunos toques de ámbar de almendra y madera.

Su fusión de aromas dulces hacen que sea perfecto para usar a diario. Si te gusta dar una buena impresión y las fragancias femeninas, Hypnotic Poison será uno de tus perfumes favoritos.

2. Miss Dior con ingredientes florales

Miss Dior es probablemente uno de los perfumes más destacados de Dior. Está disponible en un frasco de 100 mililitros con un diseño cargado de detalles delicados el cual contiene una fragancia de larga duración.

Se caracteriza por su combinación de aromas florales y dulces que se unen en una base aromática de bayas silvestres. Un perfume que puede influir de forma positiva en tu estado de ánimo.

3. Perfume J’adore de aromas dulces

J’adore es la fragancia más icónicas de la línea de perfumes Dior para mujeres. El frasco posee una atractiva forma cónica que contiene 150 ml de una fragancia hecha con ingredientes de alta calidad.

Se caracteriza por su mezcla de olores llamativos dominados por ingredientes como la vainilla, la almendras y el regaliz, una combinación que da como resultado un aroma dulce, suave y penetrante.

4. Edición especial Dolce Vita de Christian Dior

Dolce Vita de Dior es una fragancia bastante cálida y afrutada que es perfecta para usar todos los días. Está disponible en una presentación de 50 ml que se caracteriza por su envase redondo en forma de globo.

La esencia está dominada por ingredientes como el melocotón y la toronja con ciertos toques de bergamota y cardamomo. Es un perfume que desprende un aroma elegante y dulce, perfecto para darle un toque más femenino a tu estilo.

5. Joy – con aromas frutales y cítricos

Joy es una de las fragancias más modernas producidas por la casa Christian Dior. Fue lanzada en el año 2018 y posee una combinación de aromas frutales y cítricos, además se encuentra disponible en un frasco cilíndrico con 110 ml de perfume.

La esencia esta dominada por ingredientes como la mandarina y la naranja con un contraste más dulce de melocotón. Además, su base de sándalo hace que sea una fragancia bastante penetrante e ideal para complementar tus prendas de estilo casual.

