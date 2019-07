Las 5 mejores máquinas para hacer pasta en la casa

Sube de nivel en la cocina y prepara tu propia pasta casera.

No hay nada como la comida casera, en especial si se trata de pasta, pues no hay quien se niegue a comerla. Ya sea larga, corta, en capas, con salsa roja, blanca o verde, hay para todos los gustos. Sin embargo, el sabor de la pasta recién hecha en comparación a la que viene en paquete no es exactamente igual, y si lo que quieres es degustar lo auténtico, te recomendamos las siguientes cinco máquinas para que prepares una auténtica pasta al mejor estilo italiano.

1. Marcato: máquina para pasta con kit de preparación

Enrolla y corta la masa de pasta hasta 150 milímetros de ancho con 10 espesores (0,6 a 4,8 milímetros). El paquete incluye un cortador de pasta, manivela, pinza, instrucciones completas y la garantía de 10 años del fabricante.

Te permite hacer tres tipos de pasta: lasaña, fettuccine y tagliolini tradicionales en casa. Su uso te garantiza una textura más consistente y un mejor sabor.

2. OxGord: máquina para pasta con 9 configuraciones de grosor

Esta máquina para hacer pasta fabricada en acero inoxidable, tiene la capacidad de ser lavada en el lavavajillas. Su cuchilla y su mango son desmontables.

Con ella, podrás hacer muchos tipos de pasta, como espaguetis frescos, pasta Alfredo o pasta Linguine, ya que tienes la posibilidad elegir entre 9 configuraciones de grosor diferentes para obtener la masa perfecta.

3. Philips Kitchen: máquina para pasta con boquillas intercambiables

La máquina para hacer pasta viene con un cajón de almacenamiento inteligente en la parte inferior de la máquina, que contiene todos los discos de modelado y las herramientas de limpieza.

Elabora con ella cuatro tipos de pasta: Spaghetti, Fettucini, Penne y Lasagne en tan solo 15 minutos.

4. Chefly: máquina para pasta casera

Esta máquina para hacer pasta posee utensilios duraderos y desmontables para la limpieza. Además cuenta con 9 tipos de ajustes de grosor de masa de 0-2.5 mm, claramente marcados en el botón.

Prepara con ella raviolis, fettuccine, lasaña, linguini, espaguetis, fideos, cabello de ángel o tallarines. Toda la variedad de pastas en tan solo una máquina.

5. Imperia: máquina para pasta con kit completo

Esta máquina construida en acero inoxidable para hacer pasta viene con 11 piezas de lujo que incluye un recetario.

Te brinda 6 configuraciones de grosor y una abrazadera segura. Prepara con ella raviolis, lasagna, fetuccini, etc. Dale un buen uso al recetario y deleita a tu familia y amigos con la comida italiana más deliciosa.

