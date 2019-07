Las 5 mejores medias para diabéticos por menos de $20

Si tienes diabetes estás medias te pueden ayudar a evitar lesiones y úlceras.

Una de las complicaciones más comunes que sufren los diabéticos son el desarrollo de úlceras e infecciones en los pies. Para evitar este tipo de complicaciones es importante que los diabéticos cuiden sus pies, ya que si no se llega a tratar una lesión en el pie adecuadamente podrían correr el riesgo de que se le ampute el área afectada o la extremidad completa.

De igual forma, muchos diabéticos suelen padecer de neuropatía diabética sufriendo así de calambres, entumecimiento y deformaciones en los pies. Debido a esto, a continuación te presento las mejores medias que pueden utilizar los diabéticos para evitar lesiones y aliviar los síntomas de la neuropatía diabética.

1. Medias Debra Weitzner por $14.95

Las medias Debra Weitzer son cómodas y transpirables, ya que están hechas de 90% algodón. Los beneficios de estas medias es que al no tener banda elástica en la parte superior no aprieta la piernas, dejando así que la circulación sanguínea fluya naturalmente. El paquete de medias Debra Weitzner incluye 6 pares por $14.95.

Puedes comprar este paquete en diferentes colores como negro, gris o blanco. Las medias Debra Weitzner son unas de las más vendidas y populares en Amazon, actualmente tienen una puntuación de 4.3 estrellas.

Las medias Doctor’s Choice para hombre tienen una especie de cojín en el talón para evitar ampollas, lesiones y úlceras. De igual forma, estos calcetines absorben la humedad para evitar que se desarrolle hongo en los pies. El diseño de estos calcetines te pueden brindar mucha comodidad y evitar el entumecimiento en los pies, porque no aprietan las piernas y no tienen costuras.

El paquete de medias para diabéticos de Doctor’s Choice tiene un costo de $15.99 e incluye 4 pares. Estas medias tienen una puntuación de 4.6 estrellas en Amazon.

3. Yomandamor por $15.88

Las medias Yomandamor para mujer están confeccionadas de 80% algodón y no tienen costuras o elásticos. De esta forma, las medias son cómodas, transpirables y no restringen la circulación. Del mismo modo, para proveer mayor comodidad y evitar lesiones las medias tienen una costura voluminosa en la parte delantera. El paquete de medias Yomandamor incluye 5 pares por $15.99 y las puedes comprar en color negro, gris o blanco.

4. Silky Toes por $13.99

Del mismo modo, las medias Silky Toes para mujeres brindan comodidad y reducen el riesgo de infecciones o ampollas en los pies. Las medias Silky Toes están hechas de 80% algodón para absorber la humedad y mantener los pies frescos. Por otra parte, las medias no tienen costuras para no restringir la circulación sanguínea de las piernas. Las medias Silky Toes las puedes comprar en varios colores como: rosa, crema, vino, azul, etc. Puedes comprar las medias Silky Toes en paquetes de 3 o 6 unidades, desde $13.99.

Te puede interesar: Las mejores medias para las varices