Las 5 mejores opciones de camas twin por menos de $150

Para asegurar un descanso reconfortante.

Elegir la cama para nuestra habitación no es una decisión que deba de tomarse a la ligera; ya que no todas pueden asegurar una buena calidad de sueño y mucho menos un óptimo descanso. Hay creencias populares que consideran que el colchón por si solo es suficiente; pero lo cierto es que no hay nada más lejos de la realidad. El diseño de la cama, el tipo de almohada, la funda e incluso las sábanas son pequeños detalles que garantizan nuestro confort.

Una cama no es solo un el lugar donde dormir; también puede ser un espacio para comer, leer, navegar en internet o jugar. De manera que su diseño, los materiales de construcción, el tamaño e incluso su estilo deben de ser considerados al momento de hacer una elección. En días ajetreados como éstos donde pasamos más tiempo fuera de la casa, el descanso debe ser considerado un momento extremadamente importante.

Hoy día muchas personas no logran descansar bien y la razones se centran en sus dificultades para conciliar el sueño o no dormir el tiempo suficiente. Sea cual sea el motivo; esto les afecta terriblemente ya que no pueden rendir adecuadamente en sus actividades diarias. Estos problemas pueden atribuirse a varios factores como el estrés, la mala posición al dormir, y claro está, el no tener la cama adecuada.

Dormir adecuadamente las horas recomendadas y tomar períodos cortos de descanso durante el día son hábitos que aseguran una buena salud; pues en conjunto ambos permiten que nuestro cuerpo y nuestra mente puedan recuperarse para seguir rindiendo eficientemente. Actualmente, es mayor la cantidad de personas consientes de que es necesario descansar entre 7 y 9 horas diarias.

Por lo general la mala posición al dormir y la cama incorrecta son las principales causas del mal rendimiento de muchas personas; de hecho, la segunda puede llegar afectar considerablemente a la primera. La peor posición para dormir es aquella donde la persona tiende a descansar boca abajo; esto se debe a que la columna vertebral está totalmente desalineada y como consecuencia se genera una gran presión en la zona lumbar, esto hace que muchos tiendan a quejarse de terribles dolores de espalda, sobre todo al momento de despertarse.

La posición ideal para dormir es aquella en la que estamos boca arriba. La razón de esto es que la columna está mucho más alineada que cuando dormimos boca abajo. Claro está que la postura por si sola no basta para lograr un sueño reparador; es allí donde empieza a ser prioritario contar con la cama, la almohada y el colchón adecuado.

En lo que respecta al colchón, éste debe de respetar la curvatura natural de la columna vertebral para que nos permita dormir alineados; además de contar con una buena firmeza, elasticidad y tamaño. En cuanto a la almohada; lo ideal es optar por una fina y flexible que nos de la capacidad de dormir cómodamente boca arriba y cambiar de posición cada vez que lo necesitemos.

Algo importante a tener en consideración al buscar una cama adecuada, es que se debe buscar un modelo cuyo tamaño se adapte a nuestro peso y estatura. Las camas twin poseen un diseño que se adapta bien al cuerpo de una persona, facilitándole el descanso requerido. Sus distintos diseños permiten que éstas sean más que solo un lugar para dormir; sino que te brindan una estructura sólida y sobre todo muy confortable para reposar.

1. Cama twin de madera por $115

Una cama fabricada con una construcción de madera resistente y lisa. Su diseño moderno incluye una cabecera de listones abiertos, estribo, rieles laterales y patas robustas. Se encuentra disponible en color blanco y negro.

La madera es totalmente personalizada; por lo que cama puede ser pintada por cualquier color que elijas para que combine con el resto de la decoración del la habitación.

2. Cama twin de metal blanco por $75

Su cuerpo de acero le otorga una mayor durabilidad y estabilidad, logrando así que la cama pueda ser utilizada por muchos años. La cama está equipada con una cabecera, base y la capacidad para albergar un colchón estándar de tamaño doble.

El espacio libre que tiene en la parte inferior, te brinda la oportunidad de guardar cómodamente ropa, zapatos y tus artículos más preciados. Por otro lado, su diseño le aporta un estilo casual que combinará perfectamente con cualquier tipo de decoración.

3. Cama twin con tapicería neutra por $107

Esta cama twin con marco de madera acolchado, está recubierta por un tejido de poliéster que es muy suave al tacto. Es una pieza de mobiliario de muy fácil de armar.

El tono beige claro de su tapicería, se adapta perfectamente a cualquier estilo de decoración que hayas escogido. Además, su cabecera es cómoda para recargarse, por lo que te deja en una posición muy cómoda para leer o revisar tu celular.

4. Cama twin tapizada con cabecera acolchada por $88

Una superficie suave al tacto y un tapizado de material sintético hacen de esta cama twin de cabecera ancha y marco reforzado, un mueble muy distinguido. Puede ser lavada a mano con agua fría cuando se ensucie o se manche; siempre y cuando se sigan las instrucciones.

Su cabecera acolchada te da un cómodo respaldo donde puedes comer, leer, estudiar, navegar en internet o trabajar; conservando la posición más adecuada para tu espalda. Por otro lado, su diseño elegante te permitirá combinarla con una gran variedad de estilos.

5. Cama twin de madera sin caja de resorte por $112

La cama twin cuenta con una construcción de madera maciza que está reforzada con listones de madera; esto le añade una resistencia que le permite soportar el peso de colchones de espuma de látex o resorte. Es fácil de montar y se encuentra disponible en color marrón oscuro.

Su cinta acolchada de espuma es perfecta para reducir el ruido, mientras que la cinta antideslizante en los listones de madera está diseñada para evita que el colchón se mueva durante la noche.

