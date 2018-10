Come saludable y prepara los mejores platillos con estas parrillas.

Comer saludable no solo está en los alimentos que consumimos, sino también en la forma en cómo los preparamos; es por ello que una parrilla eléctrica resulta imprescindible en nuestra cocina. Contar con este utensilio de cocina no solo contribuirá a nuestra salud, también lo hará a nuestro paladar, ya que comer un alimento preparado de otra manera influye, tanto en su valor nutricional, como en su sabor. He aquí Las 5 mejores parrillas eléctricas para cocinar saludablemente.

1. GOTHAN STEEL: Parrilla y plancha de acero

GOTHAN STEEL cuenta con una parrilla y plancha anti-adherente cuya superficie es de cerámica, y sus asas y su estructura son aprueba de calor. Es portátil, y se desmonta fácilmente para su limpieza y posterior almacenamiento.

La parrilla y plancha de GOTHAN STEEL calienta uniformemente carnes y vegetales sin producir humo alguno. Apto para el lavaplatos. Las partes desmontables de la base se limpian con paño húmedo.

2. BLACK + DECKER: Parrilla con bandeja de calentamiento

La parrilla eléctrica de BLACK + DECKER cuenta con una superficie de cocción anti-adherente, termostato Click + Lock que posee un botón con temperatura ajustable, una bandeja incorporada de calentamiento deslizable y una bandeja de goteo extraíble que drena el exceso de grasa.

La parrilla BLACK + DECKER es de capacidad extra-grande, lo que la hace perfecta para preparar los alimentos de toda la familia. Su bandeja de calentamiento te permitirá mantener caliente los alimentos ya cocidos mientras terminas de preparar el resto.

3. PRESTO: Parrilla eléctrica con asas extraíbles

PRESTO cuenta con una parrilla eléctrica de revestimiento anti-adherente de cerámica y mango desmontable para su fácil almacenamiento. Es totalmente sumergible y viene en color negro.

Cocina tus carnes y vegetales en la parrilla eléctrica de PRESTO. Sus asas extraíbles te permiten servir los alimentos en forma de bandeja, lo que la hace ideal para la mesa.

4. PRESTO: Plancha eléctrica extra grande

La parrilla PRESTO cuenta con una superficie anti-adherente de primera calidad. Viene con manijas extraíbles para facilitar la limpieza y almacenamiento compacto. Su base de aluminio fundido es prácticamente a prueba de deformaciones y su bandeja de goteo se quita y limpia fácilmente.

PRESTO cuenta con una superficie de primera calidad ya que su textura proporciona un rendimiento anti-adherente mejorado, también es extra-grande, lo cual la hace ideal para una comida familiar.

5. PRESTO: plancha eléctrica anti-adherente

La plancha eléctrica PRESTO de superficie anti-adherente premium y respaldo integrado proporciona una fácil manipulación de alimentos. Su base es de aluminio fundido, su control de calor ayuda a mantener la temperatura deseada de la cocción. Es totalmente sumergible y apta para lavaplatos.

El diseño y la base de aluminio de la plancha PRESTO le da un atractivo aspecto Buffet, lo que lo hace ideal para colocar en la mesa. Su tamaño la hace perfecta para preparar comidas familiares, cocinar desayunos, almuerzos y cenas.

