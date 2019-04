Las 5 mejores sillas ergonómicas por menos de $100 para trabajar cómodamente frente a la computadora

Olvídate del dolor de espalda al final del día.

No hay nada mejor que trabajar cómodamente; y esto no solo aplica al espacio de la oficina, la iluminación o el ambiente. También resulta conveniente y necesario contar con una silla ergonómica que le brinde a tu columna y al resto de tu cuerpo el soporte adecuado para evitar posteriores dolores o incomodidades. Dale in vistazo a las siguientes opciones y elige la que mejor se adapte a tus necesidades:

1. AmazonBasics: silla ergonómica acolchada por $67

AmazonBasics ofrece una silla de oficina tapizada en piel negra. Cuenta con una

capacidad máxima de peso de 275 libras e instrucciones de montaje incluidas. Disponible en colores negro, marrón y blanco.

Con ella tendrás asiento y respaldo acolchados para una mayor comodidad durante todo el día. Además, cuentas también con un ajuste neumático de la altura del asiento con doble rueda.

2. AmazonBasics: silla ergonómica transpirable por $67

Esta silla de AmazonBasics cuenta con respaldo de malla contorneada para mayor transpirabilidad y tiene una capacidad máxima de peso de 225 libras. Viene con un manual de usuario con instrucciones de montaje incluidas.

La silla te brinda ajuste neumático de la altura del asiento, asiento acolchado para mayor comodidad y ruedas dobles.

3. Furmax: silla ergonómica resistente a la abrasión por $34

Furmax cuenta con una silla con almohadilla gruesa actualizada y textura suave que reduce la presión del sedentarismo. Cuenta con malla transpirable y liviana, sus materiales de escala nanométrica pueden resistir la transformación y la abrasión. Su capacidad máxima es de hasta 265 lbs. Disponible en otros colores.

Te brinda una base giratoria de nylon de alta resistencia, capaz de girar 360 grados gracias a sus ruedas lisas de nylon para una gran estabilidad y movilidad.

4. Furmax: silla ergonómica de asiento acolchado por $59

Esta silla de Furmax está hecha en cuero suave y flexible con detalles de costuras acanaladas que dan una sensación lujosa. También disponible en color negro.

Lo mejor de esta silla es su asiento acolchado de 3,15 pulgadas de espesor con lo que te sentirás muy cómodo durante muchas horas.

5. Furmax: silla ergonómica con respaldo alto por $59

Furmax ofrece esta silla ergonómica hecha en cuero con una capacidad máxima de 280 lb, la cual está disponible en varios colores.

Lo mejor de esta silla es su respaldo alto, reposacabezas, soporte lumbar y su capacidad giratoria de 360°. Además, puedes mecerte en ella hacia adelante y hacia atrás.

