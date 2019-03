Las 5 mejores tarjetas de crédito para viajeros

Conoce las tarjetas que están diseñadas para viajar y realizar compras en el extranjero.

Si te gusta viajar o estás pensando en tomar unas vacaciones fuera de los Estados Unidos, aquí te presentamos las mejores tarjetas de crédito que puedes utilizar en el extranjero. Estas tarjetas de crédito ofrecen excelentes beneficios a los viajeros como: puntos o millas, seguridad, seguro para viajes, etc.

La tarjeta de crédito Capital One Venture Rewards Credit Card ofrece 2 millas por cada dólar que gastas o en cada compra que realizas, además podrás obtener 10 millas en reservaciones de hotel a través de la página Hotels.com.

Luego que gastas $3,000 en los primeros 3 meses, de abrir la cuenta, podrás ganar un bono de 50,000 en millas. Las millas que ganas al realizar las compras las puedes canjear o utilizar para comprar habitaciones de hotel, cruceros, vuelos, rentar un auto, etc. Además al obtener la tarjeta de crédito podrás recibir hasta $100 en crédito, que podrás utilizarlo en los puntos de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos. Los intereses de la tarjeta pueden variar de 17.99% a 25.24% APR.

Con la tarjeta de crédito Chase Sapphire Preferred podrás ganar 50,000 puntos después que gastas $4,000 en compras durante los primeros 3 meses de abrir la cuenta. Los puntos los puedes canjear por efectivo, tarjeta de regalo o productos que ofrezca Chase. Si deseas cambiarlos por efectivo, los 50,000 puntos tienen un valor de $500.

Para viajes, esta tarjeta ofrece varios beneficios como la oportunidad de ganar 2 puntos en cada compra que realices. Por ejemplo, podrás comprar pasajes de avión, comer en restaurantes o reservar un cuarto de hotel y recibir puntos. Además si no te encuentras de viaje puedes ganar un punto en cada compra que realices.



Por otro lado, con la tarjeta de crédito de Chase no tendrás que pagar por los cargos de las transacciones fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, si realizas una compra de $5,000 en el extranjero no tendrías que pagar $150 por los cargos de la transacción.

La tarjeta de crédito ofrece seguros para maletas y pasajes de avión. Si tu vuelo es cancelado o te enfermas podrías recibir un reembolso de hasta $10,000 por persona o $20,000 por viaje.

La Tarjeta Wells Fargo Propel American Express ofrece 30,000 puntos de recompensa adicionales cuando gaste $3,000 en compras en los primeros 3 meses. Los 30,000 puntos tienen un valor $300 en efectivo. Usted podrá ganar 3 puntos al comprar comidas en restaurantes, gasolina, transporte público, vuelos, hoteles, etc. La tarjeta no tiene cuota anual y no hay límite en los puntos que puedes obtener. De igual forma, podrá comprar boletos para conciertos, obras de teatro y eventos especiales antes de que salgan a la venta con la tarjeta de crédito Wells Fargo Propel American Express.

Por otra parte, no tendrá que pagar cargos por conversión de moneda extranjera. La tarjeta de crédito ofrece protección para teléfonos celulares, ya que le ayuda a proteger su teléfono celular de daños o robo. Durante el primer año no tendrá que pagar intereses, luego el intereses de la tarjeta pueden variar de 14.74% a 27.24% APR.

Con la tarjeta de crédito Bank of America Travel Rewards podrás ganar 1.5 en puntos por cada dólar que gaste, en cualquier lugar. No tendrá que pagar cuota anual ni cargos por transacciones en el extranjero. Los puntos que gane los podrá utilizar para el pago de vuelos, hoteles, paquetes vacacionales, cruceros, alquiler de automóviles o cargos por equipaje.

Si durante los primeros 90 días de abrir la cuenta gasta como mínimo $1,000 en compras podrá obtener un bono de 25,000 puntos, los cuales podrán canjearse por un crédito, en el estado de cuenta, de $250 para aplicar a compras de viajes

La tarjeta de crédito Bank of America Travel Rewards ofrece 0% en intereses durante los primeros 12 ciclos de facturación para compras. Luego se aplicará un interés variable de 17.24% al 25.24% APR.

Al obtener la tarjeta de crédito Barclaycard Arrival Plus World Elite Mastercard y gastar 5,000 en los primeros 90 días podrás obtener un bono de 70,000 millas. Las millas las podrás canjear por $700 para gastos de viaje o ofertas.

Del mismo modo, podrás ganar 2 millas en cada compra que realices, las millas que obtengas las podrás canjear por tarjetas de regalo, por crédito para viajes y mercancías.

La tarjeta tiene un cargo anual de $89, no tiene cargos por transacciones en el extranjero y durante el primer año no tendrá que pagar intereses en transferencias de balance. Después del primer año el interés podría variar de 18.24% a 25.24% APR, según su puntuación de crédito.

¿Qué debo saber de las tarjetas de crédito para viajes?

Antes de aplicar para una tarjeta de crédito debe tener claro cuáles son sus necesidades y presupuesto. Ya que de esta forma podrá escoger la que mejor se adapte a sus hábitos de compra. Luego que establezca sus necesidades debe conocer los siguientes conceptos y ventajas que ofrecen las tarjetas:

1. Seguridad

Las tarjetas de crédito están protegidas por las disposiciones de la ley de Facturación Imparcial de Crédito. Con esta protección, si usted sospecha que fue víctima de fraude al realizar compras en línea, puede suspender el pago de la compra mientras se investiga el caso. Además, dependiendo del tipo de tarjeta de crédito y del banco, usted no será responsable de las compras no autorizadas que se realicen con la tarjeta de crédito

2. Puntos o millas

La mayoría de las tarjetas de crédito ofrecen una cierta cantidad de millas o puntos por cada compra o dólar que gastes. Luego de obtener una cierta cantidad de puntos o millas podrás canjearlas por dinero en efectivo, tarjetas de regalos o utilizarlas para realizar compras en tiendas participantes. Por ejemplo, usted puede obtener 1 punto por cada $1 que gaste. Luego cuando llegue a 25,000 puntos podrá canjearlo por $250 en efectivo.

3. APR o intereses

El APR en una tarjeta de crédito es el porcentaje de tasa anual que tendrá que pagar, es decir son los intereses. Usted debería escoger una tarjeta de crédito que tenga bajos intereses y un cargo anual económico. Ya que de esta manera no se endeudará y los pagos mensuales de la tarjeta serán más cómodos.

4. Cargos por transferencias en el extranjero

Cuando usted está de viaje en el extranjero y utiliza su tarjeta de crédito algunos bancos podrían cobrarle algún cargo por cambiar de moneda. Debido a esto debería escoger una tarjeta que ofrezca 0 cargos por transferencias o compras en el extranjero, para que así no gaste de más y pueda ahorrar.

