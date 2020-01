Las 5 mejores tobilleras de compresión para mejorar tu circulación

Mejora la circulación de tus piernas con este sencillo accesorio.

La función de la circulación sanguínea en el cuerpo humano es sumamente importante para la conexión con las células, el traslado de los nutrientes y el vital oxigeno a las demás partes del organismo. Toda la sangre es controlada por el corazón, el cual cumple la fundamental tarea de bombearla hacia el cuerpo, precisamente por la vía sanguínea, o en términos concretos lo que conocemos como circulación sanguínea.

Los problemas que se presentan en este torrente pueden ser considerados leves pero tienen una traducción grave, ya que pueden cambiar el panorama del cuerpo en cuestión de minutos, y muchos de los padecimientos se reflejan en hinchazones, hormigueos, cansancio y dolencias. Por eso la importancia de llevar una rutina adecuada de ejercicio y no acostumbrar al cuerpo a mantenerse en posiciones fijas por mucho tiempo.

Uno de los problemas frecuentes y que algunos consideran comunes y debido a eso le restan importancia, son las várices, que no son otra cosa que sangre acumulada o estancada en el proceso de circulación. Esa sangre retenida y abultada se debe en primera instancia a una mala circulación, cosa que evita que la sangre fluya normalmente y retorne a su lugar de origen, es decir, el corazón.

Afortunadamente, los avances y estudios científicos han evaluado los diversos comportamientos del cuerpo humano a lo largo del tiempo y han determinado conclusiones respecto a su relación con nuestros hábitos y costumbres. Dichos resultados siempre derivan en soluciones que deben ir acompañadas del ejercicio, la buena alimentación y disposición de cada individuo.

Una de esas soluciones son las medias de compresión, que ayudan a los músculos a relajarlos y estimularlos, para que el fluido sanguíneo sea mejor y derive en inmediatos beneficios para todo el cuerpo. Entre esos aspectos están las medias y tobilleras de compresión, ya que es en los pies donde se reflejan el cansancio y los que llevan la mayor carga del cuerpo. El uso de estos accesorios puede incluso evitar trombosis vascular e hinchazones en las piernas. También funcionan como herramientas térmicas para el mantenimiento de la temperatura corporal.

Las tobilleras o medias de este tipo son utilizadas en gran medida por deportistas, amas de casa y personas que han sido sometidas a intervenciones quirúrgicas, ya que se convierten en un aliado para canalizar los problemas ocasionados en la circulación y la contracción o fatiga de los músculos.

Por lo general poseen diseños cómodos, estables, ergonómicos y ajustables, elaborados en gran medida con materiales cálidos y de alta calidad como nailon, tela y elastano para mantener comprimidos los pies y paulatinamente ir reduciendo la tensión, mejorado de este modo la circulación. Echa un vistazo a las siguientes opciones de tobilleras de compresión para que mejores tu circulación.

1. Par de tobilleras de compresión Gonicc

Es un par de tobilleras profesionales de color negro de estilo y diseño ergonómico y terapéutico para el tratamiento de dolencias y molestias en la zona de ambos pies. Están elaboradas en materiales de alta precisión y calidad premium como nailon, y tiene finas costuras y un cordón resistente y cruzado para mayor protección y aseguramiento.

Estas fundas proporcionan alivio instantáneo y un mejor tratamiento de ciertas molestias por fracturas, hinchazones, dolor en el talón, fatiga muscular, entre otras. Además sirven para que las utilices durante tus rutinas de ejercicio sobre todo en maratones, así como en el quehacer diario del hogar.



2. Tobillera de compresión Lifehapps

La tobillera de compresión Lifehapps posee un diseño de tejido de punto único y multidireccional con estilo ergonómico, y tiene almohadillas de gel de silicona que proporcionan mayor estabilidad y comodidad. El diseño permite la absorción de la humedad permitiendo mantener el pie seco mitigando los malos olores.

Esta tobillera te brindará una estabilidad adicional y una máxima comodidad, dejando de lado la artritis, tendinitis, fascitis plantar, hinchazón del tobillo y otros padecimientos. Puedes utilizarla mientras correr, prácticas senderismo, ciclismo, bailas y demás actividades de tu rutina diaria.

3. Tobillera especializada de Doctor Arthritis

Es un tobillera de alta calidad desarrollada por especialistas de la medicina, fabricada con neopreno, nailon y forro de cobre lineal, con un diseño ergonómico, flexible, cómodo y adaptable a ambos pies. Es de color negro y tiene correas de ajuste que dan seguridad y resistencia. También posee finas costuras y acabados suaves.

Esta tobillera esta elaborada con materiales de alta calidad precisamente para evitar el desgaste del mismo y con la intención de garantizar su durabilidad. Está concebido para brindar alivio a la fascitis plantar, fatiga muscular, tejidos blandos, lesiones deportivas, entre otras dolencias.



Es una tobillera elaborada con nailon balístico ajustable de color negro con correas y cordones que garantizan firmeza y resistencia. El diseño es ergonómico, de perfil bajo, elástico y bilateral lo que garantiza que esta funda pueda ser utilizada tanto en el pie izquierdo como en el derecho.

Esta pieza de compresión y terapéutica está fabricada en Estados Unidos y proporciona mayor estabilidad ante posibles dolencias y padecimiento. También garantizará resistencia, durabilidad y se adapta a cualquiera de tus zapatos. Puedes utilizarla encima de tus calcetines y ya sea dentro o fuera del hogar no debes preocuparte como te veas ya que su diseño es muy sencillo pero con clase.

5. Tobillera de compresión TechWare Pro

Las Tobilleras de compresión TechWare Pro, poseen un diseño adaptable, ultra ligero y ergonómico, además de delgado, transpirable y capaz de absorber la humedad. Están elaboradas de una fina tela de nailon y elastano que le dan un aspecto sencillo y práctico, semejantes a unos calcetines. Cubren todos los pies, excepto los dedos permitiendo una mayor transpiración y ventilación.



Estas piezas no se deslizan por lo que no debes preocuparte por que no puedas tener comodidad, más bien estos dos productos te proporcionarán mucha suavidad y tranquilidad ya que puedes colocártelos junto con los zapatos gracias a su delgado y transpirable diseño absorbente. Puedes utilizarlo para la práctica de deportes, actividades cotidianas y para ir al trabajo, dando a tu circulación una mejor salud, pudiendo aliviar tus dolencias o padecimientos.

También te puede interesar: 5 guantes de compresión para personas que sufren artritis por menos de $30.