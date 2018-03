Las 6 mejores cremas anti-arrugas para la piel grasosa

Si tienes piel grasosa y quieres eliminar las arrugas de tu rostro, este artículo es para ti.

Debemos cuidar nuestra piel, pues los efectos de la edad le suceden a todo el mundo. Para ello, hay que tener presente que cada persona tiene un tipo de piel diferente, y de ahí que exista una gran variedad de productos con sus vertientes. Las características de nuestra piel favorecen o no la efectividad de las cremas, aceites, mascarillas, maquillaje o cualquiera de los productos que aplicamos sobre ella. La mayoría de productos anti edad están diseñados para pieles secas y mixtas, por lo que tendremos que buscar algo más apropiado a nuestra dermis. Si tienes piel grasosa y sensible, estas cremas anti arrugas son para ti:

Contiene un complejo a base de ingredientes activos llamado Soft-Retouch capaz de actuar para atenuar las arrugas. Un tripéptido con efecto tipo botox combinado con un potente péptido que aumenta la síntesis de ácido hialurónico para un efecto visible que relaja los rasgos y rejuvenece el rostro.

Es una crema anti-arrugas contundente, que actúa en profundidad de manera integral con efecto relleno. Pero hace más, ya que al ser especial para pieles mixtas a grasas reduce los poros y crea un efecto matificante perfecto para usar sola o cómo base.

Sus ingredientes aportan una potente actividad hidratante, regeneradora y antioxidante. Su innovadora tecnología de factores de crecimiento estimula la formación de células nuevas en la piel y reduce la presencia de las primeras arrugas y signos de envejecimiento. Al mismo tiempo, los activos Hygroplex y Pentavitin hidratan el rostro y le aportan tersura y suavidad.

Un gel suave cremoso, formulado para uso diario. Su rápida absorción regenera la piel mejorando la flexibilidad y suavidad. Es ideal si tienes una piel con tendencia al acné, ya que activos antioxidantes (vitaminas C y E) controlarán el sebo natural de la piel y las arruguitas.

Contiene la tecnología antioxidante patentada ingon 50:50TM que junto a un activo específico, actúa a cualquier edad sobre cada tipo de piel. Su fórmula matificante y de O2 protege de las agresiones del medio ambiente y potencia la respiración celular de la piel.

De esta marca están disponibles la versión de día o de noche. Es un producto muy ligero, que deja una sensación de frescor no aceitosa. Sus componentes reduce los brillos grasos dándole suavidad y tersura al cutis. Es ideal para la aparición de las primeras arrugas.

La gama Garnies SKIN NATURALS apuesta por ingredientes naturales para tratamientos cutáneos. En el caso de su crema hidratante y matificante de pieles grasas y mixtas, tenemos como elemento principal el té verde y elixir de planta.

Si tienes la piel grasa, conviene que tu hidratante sea fluida, se absorba rápido y no deje brillos. Y mucho mejor si incorpora ingredientes calmantes y antioxidantes que dan un efecto regenerador.

Eucerin Dermodensifyer Day es una crema de día pero también tienen la versión noche que viene en un envase de 50 ml. Su composición está formada por productos naturales como la arctiina o péptidos de apiácea. Tiene FPS15 de protección solar.

Acelera la producción natural de colágeno y ayuda a su reestructuración, manteniendo la piel libre de grasa y limpia. Su aplicación es sencilla y agradable, tanto por su olor como por su textura. Cuando te la pongas, no notarás que la llevas.

Crema facial humectante, con ingredientes orgánicos y naturales que ayudan a hidratar la piel grasa y reducir la aparición de arrugas en la cara. Suaviza, repara y revierte los efectos de la edad y el sol con la curación natural y los ingredientes anti-envejecimiento.

Perfecta para aquellos con piel sensible o piel grasa. El producto no queda en la superficie sino que va más allá, de este modo no hay que preocuparse por ninguna sensación pegajosa o incómoda.