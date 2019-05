Las 6 mejores mochilas para llevar tus equipos electrónicos a todos tus viajes

El accesorio ideal para llevar tus electrónicos siempre contigo.

Si estás próximo a emprender algún viaje de negocios, placer o simplemente alguna visita que has estado planeando desde hace un tiempo, no tienes que dejar en casa todos tus electrónicos, ya que siempre es bueno llevarlos con nosotros para poder utilizarlos cada vez que los necesitemos. Es por eso que aquí te mostramos las mejores opciones de mochilas con compartimientos especiales para electrónicos que de seguro no te querrás perder:

1. Kopack: Mochila de viaje resistente al agua

Mochila portátil de 15.6″. Fabricada con material impermeable y tejido resistente de nylon duradero. Posee varios compartimentos para guardar tus objetos personales con mayor comodidad.

Un modelo de mochila recomendado para que lleves contigo tu computador portátil en cualquier tipo de viaje que estés por emprender. Tus objetos estarán seguros y cuidados.

2. Matein: Mochila con salida de USB

Mochila para viajes elaborada con tejido resistente, correas antideslizantes y acolchadas que permiten mayor soporte y seguridad en el agarre. A su vez, cuenta con un puerto USB con cargador incorporado. Se adapta a portátiles de hasta 15,6 pulgadas.

Opción de mochila para acomodar tus equipos electrónicos con suma comodidad y seguridad en su interior acolchado. Esta mochila cuenta con un diseño antideslizante y resistente al agua.

3. Mancro: Mochila con candado de seguridad

Modelo de mochila para viajes largos o cortos, elaborada con material de fibra resistente al agua y antirrobo. Sus dimensiones son de 20 x 12.2 x 5.7 pulgadas, con un compartimento especial para guardar portátiles. Dispone de puerto USB y diversos bolsillos internos.

Con este tipo de mochila podrás sentirte seguro en cualquier lugar, debido al material duradero con el cual está hecha, así como tendrás la opción de guardar tus objetos en los múltiples compartimentos internos que dispone para ti.

4. KROSER: Mochila con interior espacioso

Diseño de mochila espaciosa para llevar contigo tu ordenador portátil de hasta 15,6″-17,3″. La misma incluye un puerto USB y cargador incorporado. Dispone de múltiples bolsillos espaciosos para acomodar tus objetos personales.

Una opción de mochila espaciosa para utilizar en tus viajes largos, salidas, paseos o visitas. Podrás contar con la seguridad de un cómodo soporte a tu espalda.

5. AmazonBasics: Mochila con múltiples compartimentos

Modelo de mochila disponible en clásico color negro y detalles en naranja, el cual además cuenta con múltiples compartimentos para ubicar tus equipos electrónicos de hasta 17 pulgadas. A su vez, dispone de bolsillos de mallas para colocar botellas de agua a los lados.

Morral de fibra resistente ideal para guardar tus objetos personales. Esta mochila puede acompañarte durante tus viajes largos o cortos.

6. Ronyes: Mochila unisex con diseño vintage

Mochila de viaje ideada para transportar tu ordenador portátil de hasta 15.6″ u otro equipo electrónico que desees incluir en tu ruta de destino. Elaborada con material impermeable y funda resistente a caídas. Posee correas acolchadas y ajustables, además de un útil puerto USB.

Mochila de viaje con estilo elegante, ligero y atractivo para todo tipo de usuario. Podrás almacenar tus objetos en sus múltiples compartimentos internos con suma comodidad.

