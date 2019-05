Las 7 mejores fajas para embarazadas que te darán soporte y comodidad extra

Disfruta de tu embarazo sin preocuparte por los dolores en tu cuerpo.

Cuando quedamos embarazadas, nuestro cuerpo comienza una serie de cambios drásticos, y aunque al principio no se notan, al llegar aproximadamente al cuarto mes de gestación se puede percibir el crecimiento del bebé, ya que nuestro vientre se vuelve más pesado y genera las típicas molestias en la espalda y en la pelvis. Para aliviar estos dolores y poder disfrutar de tu embarazo sin complicaciones, te mostramos las mejores fajas que te brindan soporte adicional en la columna y las caderas:

1. Moldeadora para apoyo y soporte

Es una pieza interior con elástico y fibra de plata que protege contra las ondas electromagnéticas y se adapta al crecimiento del bebé. También moldea y levanta los glúteos sin comprimirlos, lo que es perfecto para que la lleves durante todo el embarazo sin que se marque bajo la ropa o se sobrecaliente.

Es un estilo de faja que trabaja como apoyo y soporte para la pancita, debido a que eleva el estómago y ofrece una buena sujeción para evitar los dolores en la pelvis; así como también ofrece una importante estabilidad lumbar para que la espalda no se vea afectada por el peso.

2. Faja con panel de control

Esta faja viene con un panel de control en el vientre bajo que combina con un tejido de microfibra que ayuda a absorber la humedad, de manera que la puedas llevar con comodidad durante todo el día y evitar el sobrecalentamiento.

La idea es utilizar esta prenda interior para compensar y aliviar la tensión en la espalda, brindándole apoyo y actuando como un relajante muscular. Además, cuenta con un soporte sin costuras que brinda un leve levantamiento sin importar lo avanzado del embarazo.

3. Faja con soporte en la espalda

Es una prenda de apoyo para el vientre materno con múltiples capas de compresión que distribuyen el peso; así como un panel elástico para brindar un mejor respiro al bebé, reduce el estrés y alivia las molestias en la espalda.

También dispone de un panel posterior con forma de X que te ayuda aliviar la pesadez y disminuir la presión para prevenir las posibles desviaciones y dolores en la columna que se presentan durante el cuarto y el quinto mes, cuando el peso del vientre se hace más evidente.

4. Faja con tejido de fibra

Faja de nylon y elastano confeccionada para brindar apoyo en la espalda y mejorar la postura. Viene con un diseño en forma de banda recubierta con fibra de plata que es natural, higiénica y antibacteriana.

Está confeccionada especialmente para adaptarse cómodamente al cuerpo y a las características de cualquier mujer que se encuentre en espera de un bebé, ya que cubre el estómago hasta por debajo del busto y recoge toda la barriga para aliviar cualquier molestia.

5. Faja con banda de silicona

Es una faja elástica confeccionada con una banda de silicona en la parte inferior que ofrece una doble presión y brinda apoyo a la espalda. También viene con un tejido sin costuras antibacteriano y transpirable que reduce la irritación y te mantiene fresco.

Esta prenda interior resulta de gran ayuda para sujetar el abdomen y brindar una sensación de ligereza, de manera que el peso de la barriga no recaiga todo sobre la pelvis; de igual forma, te ayuda a recuperar tu forma corporal luego del parto.

6. Faja de soporte sin costuras

Es una faja confeccionada con material de poliamida y elastano que viene un diseño de pantalón que le da forma al cuerpo, una banda de cinturón con compresión suave y con un tejido de panel que ayuda a aliviar la presión de la espalda y del vientre.

La puedes usar como parte de tu ropa interior diaria, ya que es invisible bajo cualquier prenda; además, es una pieza elástica que se adapta al crecimiento de la pancita y suaviza las curvas para ofrecer una silueta favorecedora.

7. Faja con panel de soporte

Es una prenda con un panel de soporte que ofrece suavidad a la barriga y es transpirable. Cuenta con un diseño libre de bandas que no se marca, no genera líneas de panty, no se desliza y no se enrolla.

También dispone de un elástico que garantiza la suficiente capacidad para que el vientre crezca a medida que el embarazo avanza, ofreciendo un compresión ligera al corregir la postura, apoyar los músculos y aliviar la presión en la columna.

