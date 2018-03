Las 8 marcas de carteras de mujer más populares en lo que va del 2018

Conoce cuáles son los mejores diseños de carteras de este año.

La cartera es uno de los accesorios más importantes en el closet de toda mujer. Este implemento puede hacer la diferencia en cualquier look por más sencillo que sea. De acuerdo a la ocasión y al estilo de cada una, existen variedad de marcas con hermosos diseños. Te presentamos 8 carteras de las marcas más populares este 2018.

Maxi bolso de lona de base plana con las iniciales de la marca en uno de los costados. Contiene 3 bolsillos en su interior para mantener todo organizado. Disponible en 4 combinaciones.

Podrás usarla para un día de playa en el verano, una tarde en la piscina o para hacer diligencias los fines de semana. Sus colores permiten combinarla con distintos outfits. Tiene un costo de $25 en Amazon.

Cartera elegante con múltiples compartimentos interiores y exteriores, cierre en la parte superior y broches magnéticos. Disponible en negro, gris y rojo.

Si eres una mujer ejecutiva o de negocios esta cartera es ideal par ti, pues tiene un bolsillo acolchado para que puedas cargar tu tablet o laptop personal. Tiene un costo de $70.

Cartera estampada al hombro con cierre en el compartimento principal y bolsillos interiores. Incluye llavero plateado y tiene bases de protección metálica en la parte inferior. Medida aproximada de 13 x 10.6 pulgadas.

De estampado clásico y sobrio, podrás usarla para ir a la oficina, una cita casual o una reunión de trabajo. Aprovecha el descuento en Amazon y adquiérela por tan sólo $22.

Elaborado en piel sintética de textura corrugada leve, cuenta con forro interno y numerosos bolsillos para mantener todo en orden. Mide 12″ de ancho x 11″ de alto.

En esta cartera puedes llevar tu laptop portátil con un tamaño de 13″ a 15 pulgadas. Sus detalles simples y elegantes en acabados dorados te harán lucir sofisticada y es un diseño recomendado para viajar o para mujeres activas.

Crossbody de Michael Kors tamaño liviano estampada con el logo de la marca. Viene con una delicada correa ajustable sostenida por arcos dorados. Tiene una cadena a los lados que le otorga un estilo juvenil y casual.

Su práctico tamaño te permite llevar lo necesario para las salidas nocturnas, cine, citas o conciertos. Posee pequeños detalles en dorado que le dan un toque de glamour a cualquier look.

Cartera tricolor elaborada en poliuretano, con asas cortas y correa de hombro ajustable. Posee cierres, broches y detalles dorados, incluyendo un candado con en nombre de la marca grabado.

Una cartera aldo es un must have en el guardarropas de cualquier mujer. Ideal para eventos formales , tipo cóctel o compromisos nocturnos. Tiene un diseño elegante y sofisticado que elevará cualquier look. Aprovecha su precio de descuento en Amazon.

Cartera de estilo prelavado con cierres y detalles metálicos. Posee diversidad de bolsillos internos y externos en los que puedes organizar tu celular, maquillaje, llaves y demás objetos.

Puedes usarla a diario, ya que tiene un estilo que combina perfectamente con jeans y prendas casuales. Tiene más de 3000 reviews en Amazon y cuesta menos de $40. Es un diseño más deportivo y casual para un look relajado.

Cartera unicolor de piel estilo moderno y clásico con detalles en dorado. Tiene un tamaño aproximado de 14.25″ de ancho x 10.5″ de alto, bolsillos interiores con cierre. Incluye monedero que hace juego.

Con esta cartera lucirás elegante en cualquier ocasión, sus detalles y cierres en color oro le saltan a la vista. Además, las dos piezas hacen un conjunto precioso, cómodo y casual. Aprovecha su descuento de 80% en Amazon.

También te puede interesar: 5 conjuntos de carteras que enamoran a cualquier mujer.