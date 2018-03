Las 8 marcas de perfume más populares en lo que va del 2018

Conoce los perfumes más populares para que no desentones y tengas el aroma más deseado.

Lucir bien y llegar a ser atractivo para el sexo opuesto es sin lugar a duda algo que nos preguntamos regularmente, si no fuera así, para que nos arreglamos tanto a la hora de ver esa chica o chico especial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo es apariencia, también aunque no lo parezca, oler bien es una clave fundamental y en muchos casos es lo más importante. Para esto en este articulo te traemos los 8 perfumes más populares que de seguro lograrán que llames la atención.

Este perfume Gucci cuenta con un diseño elegante y exclusivo, con una perfecta mezcla de flor de tiaré, con ingredientes adicionales que incluyen la pera y Honeyed pachulí, que proporciona un olor agradable por todo el día.

Este perfume para la mujer, es una fragancia dirigida a ocasiones especiales, es un perfume muy femenino perfecto para la mujer elegante que se quiera acoplar a una fragancia melosa y exótica.

Una fragancia masculina diseñada con agradables notas de salida de toronja (pomelo), menta y mandarina roja; las Notas de Corazón son rosa, canela y notas especiadas; las notas de fondo son cuero , notas amaderadas, ámbar y pachulí hindú. Contenido neto 100ml.

1 Million fue creada por Christophe Raynaud, Olivier Pescheux y Michel Girard. Este perfume debuto en el año 2008 y logro conquistar el mercado masculino por su suave fragancia de la familia olfativa amaderada.

Este perfume de BOSS, embotella una fragancia con notas superiores frescas que incluyen: frutas cítricas y de manzana, en las notas base, los aromas secos y picantes de sándalo, vetiver, madera de cedro, madera de olivo, etc. Contenido neto 1,6.

Los perfumes HUGO BOSS representan el aspecto progresivo del hombre junto con una actitud urbana vanguardista. Cuenta con muy buenas reviews donde se describe el perfume como excelente, claramente masculino y de larga duración.

La revolucionaria fragancia está diseñada para ser usada por hombres y mujeres. Con notas altas: piña, notas verdes, mandarina, papaya, bergamota, cardamomo y limón; Notas del corazón: nuez moscada, violeta, raíz de lirio, jazmín, lirio de los valles y rosa; Notas de fondo: sándalo, ámbar, almizcle, cedro y musgo de roble.

Es un perfume que se puede describir con las palabras pureza, unidad y frescura. Ideal para reuniones formales o de gran importancia que involucran formalidad. Por esto cuenta con una valoración de 5 estrellas por el 79% de los usuarios que lo han adquirido.

Carolina Herrera creó esta fragancia urbana, cosmopolita y muy contemporánea. Esta fragancia está envuelta en un robusto frasco de color gris metálico, que añade un toque de modernidad. Es un perfume en spray de 1.7 Oz (50 ML).

Este perfume fue introducido en el año 1999 por la marca Carolina Herrera, 212 está clasificado como una fragancia refrescante y floral. Se recomienda para el uso casual o de la oficina.

Este perfume contiene notas de Naranja, lima, mandarina, jazmín, bergamota, limón, Neroli. Es un perfume versátil diseñado para el uso de hombres. Contenido de 100 ml.

Este perfume está diseñado por la conocida casa de Giorgio Armani y lanzado en el año 1996. Esta fragancia proporciona un aroma puro y exótico, lo que lo hace una fragancia masculina fresca y sensual, que puedes usar para una salida romántica.

Este producto es una fragancia que se puede describir con las palabras ligero, crujiente, limpio, dulce y edificante. Diseñado con notas altas de limón y bergamota. Este perfume es para el uso masculino, con contenido neto de 3 onzas.

Gucci Guilty for Him es una intensa y original fragancia contemporánea, que provoca a la vez que seduce. El aroma se adhiere con fuerza a los sentidos, gracias a un potente cóctel de estimulantes que la hacen perfecta para atraer al sexo opuesto.

Guerlain Homme Intense de Guerlain es una fragancia exclusiva para el uso de los hombres, envasado en un frasco de spray. Es un perfume equilibrado de alta duración.

Este es el mejor perfume para el hombre, siendo una representación de fragancias clásicas que combina masculinidad y estilo en una fragancia sin llegar a ser agresiva. Fácil de transportar por sus dimensiones compactas de (6 x 8 x 6) pulgadas.

