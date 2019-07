Las computadoras más baratas que tiene Best Buy en liquidación

Obtener una buena computadora no tiene que costar tan caro.

Si te interesa comprar una computadora que sea liviana, portátil, rápida y eficiente, en este artículo te presento las mejores computadoras que tiene Best Buy en liquidación. La mayoría de estas computadoras tienen suficiente RAM o memoria para correr programas rápidamente y tienen una pantalla con buena resolución.

La computadora portátil ASUS de 11 pulgadas es una de las más baratas que tiene Best Buy en estos momentos, ya que tiene un precio de $107.99. Esta computadora es pequeña y tiene un procesador básico Intel Celeron N4000. Junto al procesador la computadora tiene una memoria 2GB (RAM) que te permite utilizar programas sencillos.

Con esta computadora no podrás trabajar en diferentes programas a la vez, puesto que el procesador y la cantidad de RAM que tiene la computadora no es muy potente. No obstante, si necesitas una computadora que realice funciones básicas y te permita utilizar Wi-Fi, esta puede ser la computadora ideal para ti. La computadora no tiene lector de DVD o CD.

Si deseas una una computadora que sea compacta y que te permite utilizar varios programas a la vez, puedes considerar la Lenovo 130S. Esta computadora es bastante rápida, puesto que tiene 4GB de RAM el cual te permitirá utilizar varios programas.

Del mismo modo, la computadora posee 64 GB de memoria flash para que puedas guardar un sinnúmero de documentos, programas, archivos, fotos, etc. Sin embargo, como el procesador que tiene la computadora Lenovo es básico (Intel Celeron processor N4000) el rendimiento que ofrece la computadora al navegar en Internet y utilizar programas es básico. La computadora tiene un costo de $209.99 e incluye una suscripción por un año de Office 365 Personal. La computadora no tiene lector de DVD o CD.

La computadora de tamaño mediano Acer tiene un procesador Intel Celeron que te permitirá utilizar varios programas a la vez, dado que posee 4GB de RAM. Del mismo modo, posee 16GB de memoria interna para que guardes archivos y documentos personales.

Por otra parte, la computadora Acer es una Chromebook lo cual significa que utiliza el sistema operativo de Google, Chrome Os. Al utilizar este sistema operativo podrás tener acceso a una gran variedad de apps y la computadora podrá guardar documentos en la nube de Google. La computadora tiene dos puertos de USB, un puerto HDMI, Bluetooth, Wi-Fi y cámara. La computadora Acer tiene un costo de $229 y no tiene lector de DVD o CD.

La computadora HP Stream tiene un procesador AMD dual-core y 4GB de memoria RAM que te permitirán utilizar varios programas a la misma vez. La computadora es de tamaño mediano al ser de 14 pulgadas y tiene una pantalla que provee imágenes en HD. Esta computadora HP es bastante rápida, ya que tiene un procesador AMD y tiene 64GB de memoria interna.

El sistema operativo de la computadora es Windows 10 y la computadora incluye una suscripción de un año de Office 365 Personal. El costo de la computadora es de $249.99 y esta posee cámara de vídeo.

