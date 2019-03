Las mejores 3 mascarillas para hidratar tus labios y tenerlos más carnosos

Logra unos labios voluminosos y sexy sin necesidad de inyecciones...

Tener labios pequeños y delgados muchas veces es un complejo que tienen las mujeres. Cuando vemos celebridades como Ninel Conde o Kylie Jenner con labios tan voluminosos, hacen que uno piense como nos veríamos si tuvieramos los labios así también.

Hay productos que ayudan a que tus labios luzcan con más volumen, carnosos, y gruesos, sin necesidad de llegar a operarlos o aplicar inyecciones que luego nos hagan arrepentirnos. Algunos contienen colágeno y otros tipos de ingredientes que te ayudan a lograr ese propósito pero manteniéndolos hidratados y saludables. Mira a continuación algunas opciones de mascarillas para hidratar tus labios y tenerlos más carnosos.

1. Set de 10 piezas azul – Seeweed Gel:

10 piezas de mascarillas de labios anti-envejecimiento con colágeno de algas marinas para volumen, hidratar, blanquear, reafirmante y eliminación de arrugas.

Direcciones de uso:

1. Limpia y seca bien la piel alrededor de los labios.

2. Cuando abras el paquete, retira el forro de plástico. Usa las mascarilla de labios inmediatamente después de abrir el paquete de aluminio, para que no se seque.

3. Aplícala sobre tu piel alrededor de los labios.

4. Después de 30 minutos, retira suavemente.

5. No la reutilices.

Mantén los empaques a temperatura ambiente o en un refrigerador en una posición plana. Si se mantiene en un refrigerador, asegúrate de que la mascarilla tenga la temperatura ambiente antes de aplicarla. No la uses sobre la piel irritada, herida, inflamada o sobre eczema.

2. Paquete de 30 mascarillas de labios Genuva:

Esta mascarilla de labios con colágeno refinarán gradualmente tus labio sin brillo y delgados y los transformará en labios carnosos y saludables. Reducen las arrugas de los labios, desvanece el color de los labios, suaviza y reafirma tu piel.

Esta mascarilla de cuidado de labios es anti-envejecimiento y anti-grietas. Ayudan a lograr una piel sana y firme, reparando las capas profundas de la piel. Entre sus ingredientes contiene colágeno y otros minerales presentes que aceleran el rejuvenecimiento celular.

3. Mascarilla de labios nocturna con sabor a fresa:

Mascarilla tratamiento nocturna de labios, hidratante, totalmente natural y vegano para suavizar y mejorar el aspecto y volumen de tus labios. Usa este tratamiento de hidratación de labios durante la noche.

Los ingredientes acondicionadores y humectantes profundos ayudan a que tus labios mantengan su condición natural saludable y suculenta. Esta fórmula hidratante de labios con ingredientes naturales tiene sabor a fresa y miel, los cuales benefician labios secos y agrietados.

Si prefieres un reforzador de aumento de labios, esta opción es de las más populares:

Los potenciadores Fullips están diseñados con auto-succión, no con una bomba. La auto-succión le permite al usuario controlar el nivel de mejora para crear una mejor línea de labios y una plenitud total de labios. Obtener succión al principio puede ser complicado. Puede tomar alrededor de un mes de uso para efectos máximos. Hecho en EE.UU. de plástico duro de calidad alimentaria.

Proporciona una solución temporal simple, no invasiva para labios más llenos sin el dolor y el gasto de las inyecciones de labios. Es lo suficientemente pequeño como para meterlo en una bolsa de maquillaje. Viene en 3 formas / tamaños: Redondo grande, Óvalo medio y Óvalo pequeño. Los resultados varían de 1 a 4 horas. Lea todas las instrucciones provistas en la caja. Usa una succión suave solo en incrementos de 15-30 segundos para evitar los moretones. No lo uses en exceso. Si tienes problemas con sus dientes, encías, lengua, problemas bucales, cirugía bucal, herpes labial, hematomas, sangrado, medicamentos, problemas de adelgazamiento de la sangre o toma medicamentos anticoagulantes, consulta primero a tu médico. Esto no es un juguete y no debe ser usado por personas menores de 18 años.