Las mejores 3 planchas de pelo en cerámica que consigues en Walmart por menos de $30

Si queremos salir perfectas de casa, nuestra mejor aliada es la plancha de pelo...

A la gran mayoría de las mujeres nos encanta llevar el pelo como si acabáramos de salir del salón de belleza. Pero obviamente ir todos los días con el tiempo que requiere y con el dinero que cuesta, es imposible. Entonces, nos tenemos que resignar a aprender a hacernos nuestro propio pelo, ¡nos guste o no! Así que si queremos salir perfectas de casa, nuestra mejor aliada es la plancha de pelo.

A la hora de elegir una plancha debes tener en cuenta el tipo de cabello que tienes, si es grueso, fino, largo, corto, rizado, etc. Porque para que sea realmente efectiva debes utilizar la correcta. Según los especialistas del cabello no es recomendable usarla a diario, y recuerda siempre que la temperatura no debea superar los 350ºF, para que no te maltrate el cabello. Mira a continuación 3 opciones en cerámica que están disponibles en Walmart, las cuales pueden usarse en cualquier tipo de cabello.

1. Plancha de turmalina Ceramic ™ infiniti PRO®:

Obtén resultados completamente rectos y sin frizz con esta plancha de turmalina Ceramic ™ infiniti PRO® con calidad de salón. Las placas vienen con revestimiento de turmalina de cerámica que evitan la electricidad estática, protegen el cabello del daño y crean estilos brillantes, suaves y rectos que duran todo el día, incluso en condiciones de humedad.

La temperatura máxima que tiene es de 455 grados F y tiene ajustes variables de calor brindando opciones de estilo rápidas y versátiles.

Características:

Protección contra la humedad todo el día durante 24 horas

La tecnología de cerámica de turmalina reduce el frizz y las escamas

70% menos frizz; resultados de plancha más duraderos

5x pelo más fuerte; menos roturas

455 F calor cerámico

Solo 15 segundos de calentamiento

Placas flotantes para obtener resultados más rápidos, ajustar o voltear el cabello

5 configuraciones de calor de precisión

Apagado automático

Incluye protector de calor protector

Disponible por $22.72

2. Plancha de cerámica Revlon Essentials:

Dale a tu cabello un aspecto elegante y profesional con la ayuda de esta plancha Straight by Revlon Ceramic Straightener. Cuenta con versátiles placas de 1″ que están especialmente diseñadas para crear una variedad de estilos, incluyendo rizos, ondas y estilos rectos. Esta plancha de pelo de cerámica se calienta rápido, a solo 30 segundos después de encenderla, ahorrándote tiempo durante tu rutina de belleza.

La tecnología cerámica proporciona un calor alto y uniforme que penetra el cabello rápidamente desde adentro hacia afuera. Las características adicionales incluyen configuraciones altas y bajas que proporcionan un estilo personalizado. El resultado es un estilo de secado rápido y preciso, brillante y sin frizz. Esta plancha de pelo Revlon también cuenta con agarraderas de silicona para los dedos para mayor comodidad y seguridad; y una luz conveniente que te permite saber si el dispositivo está encendido. Es fácil de usar y calienta hasta 400 grados Fahrenheit.

Disponible por $9.94

3. Plancha plana recta Wet 2 Remington:

Esta avanzada herramienta de peinado se puede usar con el cabello húmedo o seco. Las exclusivas salidas de vapor en esta plancha plana eliminan con seguridad y cuidado el agua del cabello húmedo, lo que permite secar y peinar al mismo tiempo con un 60% menos de daño.

Su temperatura máxima es de 420F, con varias configuraciones de calor, es fácil encontrar la temperatura adecuada para tu cabello, ya sea que esté húmedo o seco. Las placas de 1 3/4 “de cerámica y titanio ayudan a proteger contra el daño por calor.

Disponible por $18.95

