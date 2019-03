Las mejores 4 cámaras digitales para usar debajo del agua por menos de $60

Captura las mejores fotografías acuáticas con estas cámaras.

El avance tecnológico ha llegado a tal punto en el que no hay actividad o momento de nuestras vidas en el que no hagamos uso de los dispositivos eléctronicos para capturarlos y compartirlos ante el mundo, y tanto ha sido el auge que sumergirlos bajo el agua ya no supone problema alguno, pues ya hay equipos fotográficos que te permiten hacerlo, como los que te vamos a recomendar a continuación…

1. Crosstour: cámara digital con accesorios por $42.97

Crosstour cuenta con una cámara digital que tiene una resolución de 1080P Full HD, 12 megapixeles, lente gran angular de 170° y dos baterías recargables de 1050mAh. Viene con un kit de accesorios de montaje.

Esta cámara es sumergible hasta 98 ​​pies, por lo que es ideal si eres de esos que practican deportes acuáticos, como natación, buceo, surf o simplemente te gusta de la exploración submarina. Tiene conexión Wifi y puede operarla directamente en la aplicación iSmart DV.

2. AKASO: cámara digital con mando a distancia por $59.99

La cámara digital 4K de AKASO cuenta con resolución Ultra HD, 12MP y 170 grados de gran angular. Trae 2 baterías recargables que además son de larga duración.

La cámara es sumergible hasta 100 pies, permitiéndote a su vez controlarla con un mando a distancia. Te brinda hasta 30 cuadros por segundo para videos y fotos increíbles, y cuenta con Wi-Fi y HDMI incorporados.

3. DBPOWER: cámara digital de pantalla táctil por $59.99

DBPOWER cuenta con una cámara digital con resolución 4K, 14 megapixeles y pantalla táctil TFT de 2 pulgadas. Incluye kit de accesorios.

Sumergible a 148 pies, la cámara te brinda estabilización de imagen, FOV ajustable, modos de escena, wifi y control remoto a distancia de 2.4G. Disfrutarás mucho con ella si eres amante de los deportes acuáticos.

4. DROGRACE: cámara digital acuática por $44.99

La cámara digital 4K de DROGRACE tiene una resolución de 1080p Full HD, 12 megapixeles, lente gran angular de 170° y 2 paquetes de baterías recargables de 1150mAh que pueden grabar hasta 200 minutos. Kit de accesorios incluidos.

Sumergible hasta 100 pies, perfecta si practicas deportes acuáticos como la natación, surf, snorkeling, ciclismo y buceo. Viene con control remoto incorporado de 2.4G, conexión WIFI y HDMI.

