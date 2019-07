Las mejores 4 cremas para quitar las arrugas de la frente

No podemos evitar cumplir años, pero eso no quiere decir que no podemos combatir los efectos de la edad y las arrugas que van saliendo en nuestra piel. Uno de los signos de la edad que más nos delatan son las arrugas que nos van saliendo en el área de la frente. Descubre cómo reducir esas indeseadas arrugas de la frente y mantener una piel con aspecto más joven usando cremas antiedad.

Para combatirlas, existen una gran variedad de productos que te proporcionarán una piel libre de líneas de expresión y signos del envejecimiento. Mira la lista de opciones de cremas a continuación.

1. Crema de noche RoC Retinol:

Crema antiedad nocturna con Retinol y compuestos minerales esenciales, que luchan contra los signos del envejecimiento en tan sólo doce semanas. Su fórmula no contiene aceites ni comedogénico.

RoC Retinol es perfecta para que logres lucir una piel joven en poco tiempo, ya que sus compuestos antioxidantes combaten las líneas de expresión y las arrugas. Funciona para todo tipo de piel.

2. Crema Carson Life con colágeno y vitamina E:

Carson Life Collagen Cream con vitamina E está formulada para ayudar a mantener el cabello, las uñas y la piel lo más saludables posible. Esta crema de colágeno está diseñada para ofrecer aplicaciones fáciles. Deja tu piel con un aspecto rejuvenecido.

Repleta de antioxidantes, esta crema de belleza con vitamina E protege la piel de la contaminación y el envejecimiento prematuro. Mantén una tez brillante y saludable con esta crema de colágeno para la piel. Utilízala antes de acostarte para que trabaje durante la noche en tu piel relajada.

3. Crema nocturna anti envejecimiento con extractos de te verde:

Esta crema nocturna anti envejecimiento está elaborada con retinol y ácido hialurónico, ingredientes que hidratan la piel, corrigen las arrugas y disminuyen las imperfecciones. Así como su combinación de vitaminas B5, C, E y productos botánicos que reducen las manchas oscuras.

Es una loción reafirmante antienvejecimiento que aumenta la circulación sanguínea, le da luminosidad a la piel y equilibra el pH. Sin olvidar que también contiene té verde para aliviar la inflamación y agregar un tono natural.

4. Crema hidratante Neutrogena:

Crema Neutrogena hidratante con ácido hialurónico y retinol acelerado, formulada para mejorar el aspecto de las arrugas de la frente, las mejillas, las patas de gallo y aclarar las manchas de tu piel.

La mezcla de ingredientes de Neutrogena dejan la piel suave e hidratada, para que luzcas una piel más joven, ya que sus compuestos aceleran la actividad de las células de la piel, para obtener resultados positivos en poco tiempo.