Las mejores 5 cremas depilatorias para pieles sensibles

Cuidado Personal

Consigue deshacerte del vello sin dolor con estas cremas depiladoras para pieles sensibles

Sabemos que si tu piel es sensible la hora de depilarte puede ser un momento complicado y doloroso, pues tu piel puede sufrir e irritarse. Pero esto no significa que te dejes de depilar, ya que existen diferentes métodos desarrollados con el objetivo de no maltratar tu piel.

En este sentido, las cremas depilatorias son una gran opción para que puedas lograr una depilación perfecta, por lo que a continuación te presentamos las más adecuadas para pieles sensibles.

1. Crema depilatoria resistente al agua

Esta crema depilatoria ha sido desarrollada con ingredientes activos que actúan cerca de la raíz del vello hasta eliminarlo. Es resistente al agua, perfecta para usarla dentro de la ducha.

Eliminará hasta el vello más difícil en solo 5 minutos. Puedes usarla en la zona del bikini, axilas, piernas y el resto del cuerpo. Dejará tu piel hidratada y supersuave al tacto.

2. Crema depilatoria con propiedades calmantes

Esta crema para depilación ha sido formulada con extractos de melón, aloe vera, aceite de aguacate y miel. Ha sido diseñada para proteger la piel más sensible, mientras actúa en la raíz del vello para eliminarlo.

Sus propiedades naturales y calmantes evitan la irritación y molestias después de la depilación. Es un método no agresivo que eliminará el vello no deseado y dejará tu piel muy suave.

3. Crema removedora de vellos rica en vitamina E

Esta crema ha sido formulada con una combinación de aceite de coco y vitamina E. Sus ingredientes han sido aprobados por dermatólogos, lo que la hace muy segura para las pieles sensibles.

Removerá suavemente el vello no deseado desde la raíz, mientras nutre tu piel. Será una buena opción para prevenir irritación, enrojecimiento y otras molestias en tu piel.

4. Crema depilatoria para todo el cuerpo

Esta crema depilatoria contiene aloe vera y extracto de rosa, ingredientes nutritivos e hidratantes que actúan directamente en el folículo piloso desprendiendo el vello sin causar dolor.

Puedes aplicar esta crema en las axilas, línea de bikini, brazos y piernas. Hará de la depilación un método sencillo y rápido que podrás realizar en la comodidad de tu hogar. Te recomendamos que antes de aplicarla en tu piel realices una prueba de alergia para evitar cualquier reacción adversa o irritación.

5. Crema depilatoria para pieles sensibles

Esta crema depilatoria ha sido diseñada especialmente para las pieles sensibles. Su combinación de ingredientes activos elimina el vello no deseado, mientras hidrata y calma la piel.

Con esta crema podrás remover el vello de todo tu cuerpo sin causar dolor. Igualmente, evitará las molestias e irritación en tu piel. Solo debes dejarla actuar por 10 minutos para conseguir una depilación perfecta.

