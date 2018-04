Las mejores 5 fajas postparto ajustables para recuperar tu figura

Lucir un cuerpo esbelto y hermoso luego de tener un bebé es posible gracias a estas fajas.

Después del crecimiento de tu abdomen durante los 9 meses del embarazo, la reducción momentánea que se genera después del parto, en la mayoría de los casos genera incomodidades en las mujeres, debido a las extrañas sensaciones de la nueva figura. Para ayudarte a recuperar la linea con mayor rapidez, las fajas postparto pueden ser tu opción. Dale un vistazo a los siguientes modelos:

Esta faja está diseñada con forro de gasa médica 100% algodón, lo que la vuelve sumamente suave, transpirable y es recomendable para la salud de la piel. Ofrece en dos opciones de colores para tu elección: rosado y blanco.

El cinturón del vientre posparto contiene Corset belt y Pelvis belt en un solo conjunto. Esta envoltura para recuperación postnatal te ayuda a restaurar rápidamente la forma de tu cuerpo y aliviar la incomodidad del posparto.

Esta faja cuenta con composición de elastano y poliamida, que produce la compresión necesaria para realzar cualquier figura, pero siendo lo suficientemente elástica como para moverse con facilidad. Además cuenta con forro interior de algodón, lo cual genera mayor cuidado a su piel.

Esta faja de una pieza comprime el torso, la cintura y el abdomen, lo que ayuda a reducir las pulgadas de la cintura y el estómago y levanta la cola en un instante, otorgándole la figura deseada en unos instantes.

El material de esta faja es grueso y duradero, pero no son voluminosos debajo de la ropa, lo que hará que no se note. La faja mide 29 cm de largo, cuenta con revestimientos de acero que ayudan a no encogerse y mantiene todo en su lugar durante el día sin deslizarse.

Este moldeador de cintura proporciona un control firme, no solo aplana el estómago después del parto y esconde la grasa en la barriga, sino que también alisa la piel y le da una buena forma a la espalda. Ayuda a colocar los órganos nuevamente en su lugar y a que su cuerpo recupere su postura.

El material con el que están hechas estas fajas se puede estirar para adaptarse a las curvas naturales del cuerpo, dando un soporte adicional a la postura y la columna.

Esta faja ayuda a recuperar la figura posnatal y también funciona para la pérdida de peso. El cierre de velcro proporciona un ajuste fácil.

Esta faja está diseñada con tela de malla transpirable ligera, sin látex. El paquete de faja postparto incluye 3 cinturones: 1 cinturón de vientre, 1 cinturón de cintura y 1 cinturón de pelvis, que cumplen con diferentes roles cada uno.

La tela con la que se diseña esta faja no se enrolla, es muy cómoda, transpirable, y fácil de limpiar. Se puede usar debajo de la ropa de forma imperceptible y gracias a su gran frescura puede usarse en cualquier temporada del año.

