Las mejores 5 máquinas para cortar el césped en patios grandes

Ahorra dinero en servicios de jardinería externos y mantén tu patio siempre listo para recibir visitas

Cualquiera se queda maravillado al ver un césped perfectamente cortado, pues, con ello los espacios al aire libre adquieren una particular belleza. Pero, aunque quisiéramos que fuese así, el césped no se corta solo: Debemos cuidarlo. Hoy, te contaremos cuales son los mejores cortacésped en el mercado. Recuerda elegir uno no solo en función del precio, sino prestando atención a tus necesidades particulares. Piensa en el terreno, en la extensión, en la localidad, entre otros factores que consideres pertinentes.

El equipo cortacésped Troy- Bilt es alimentado por una 382 cc powermore Auto choke OHV, motor con velocidades de avance de 4.25 millas por hora. Tiene 6 velocidades y su tabla de corte es de 76,2 centímetros, la cual cuenta con 5 funciones ajustables.

Este cortacésped está diseñado con un radio de giro de 45 cm con 13 x 12,7 cm para ruedas delanteras y 16 x 16,5 cm para las ruedas traseras. Es ideal para terrenos de tamaño medio.

El cortacésped Black+Decker bemw482es es eléctrico. Posee 6 ajustes de altura y cuenta con cuchilla que permite un 30% de mejor corte. Esta podadora incluye un mango de control de pivote.

Destaca por su fácil maniobrabilidad, así como por su resistencia y buen corte que te permitirá cortar el césped de forma rápida y eficiente.

3. Cortacésped Greenworks 2500402

Greenworks te brinda una cortadora de césped inalámbrica de 80 voltios, 3 en 1, con ion de litio. Este equipo te ofrece hasta 35 minutos de tiempo de funcionamiento, con una batería cargada.

Con esta cortadora de césped tendrás tres modos de corte a 7 distintas alturas posibles. Se trata de un equipo ligero, a pesar de estar cubierto con acero y materiales de alta calidad. Además es silenciosa, por lo que es ideal para parques corporativos y residenciales.

4. Cortadora de césped Snapper 1687914

Snapper te ofrece un equipo autopropulsado con transmisión de velocidad variable. Te permite hasta 45 minutos de funcionamiento con batería completamente cargada. El kit incluye dos baterías de ion de litio de 2 Ah y un cargador.

Posee una tecnología de sensor inteligente que optimiza la carga y el uso de la batería. Tiene un total de 7 posiciones de ajuste para mejorar el corte de las cuchillas.

5. Cortacésped Husqvarna lc221fhe FWD

Cortacésped que funciona a base de gas. Se pone en marcha con un botón de arranque eléctrico que permite mayor rapidez. El ancho de corte es de 21 pulgadas.

Este equipo de podado cuenta con ruedas traseras altas, con lo cual se logra una mejor maniobrabilidad y control. Además, te ofrece 4 puntos de ajuste para conseguir el corte adecuado. Todo esto con un ahorro de energía y esfuerzo.

