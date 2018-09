Las mejores 5 piezas de ropa deportiva Nike para mujeres plus size

Luce cómoda y a la moda durante tus entrenamientos usando estas prendas.

La ropa deportiva no puede faltar en el closet de ninguna mujer, los diseñadores de la marca Nike lo saben. Esta marca es reconocida por su calidad, por suavidad y su durabilidad, tienen diversos modelos de prendas para las mujeres de cualquier talla y las plus size no son una excepción. Si vas a comenzar a hacer ejercicio o simplemente te gusta estar cómoda y a la moda con lo mejor en ropa sport, revisa estas 5 mejores piezas Nike para mujeres plus size.

1. NIKE: shorts

Estos short están hechos de una tela de 100% Poliéster, se ajustan al cuerpo, controlan la humedad, y traen un bolsillo interno para guardar tarjetas o dinero en efectivo.

Un diseño único que viene en una combinación de 3 colores el cual podrás usar con sudaderas o tops deportivos. Perfecto para realizar actividades al aire libre o en los días de verano.

2. Sudadera con capucha NIKE

Esta sudadera está hecha con una tela de 40% poliéster reciclado y 60% algodón que le dan una textura suave y ligera. Tiene un cierre con cremallera en la parte frontal y bolsillos de ambos lados.

Podrás encontrarla en quince colores diferentes para que lo combines de acuerdo a tu estilo y personalidad. Además de usarlo para hacer ejercicio, es perfecto para cubrirte del frío.

3. Camiseta de entrenamiento deportivo NIKE

Una Camiseta unicolor hecha con 58% algodón y 42% poliéster, posee cuello redondo y mangas cortas e incluye el famoso logotipo de la marca en la parte frontal.

Viene en dos colores, rojo o negro. Está diseñada para que entrenes cómodamente sin descuidar tu look. La consigues a un costo de $18.

4. Camiseta de manga corta Nike

Camiseta ligera unicolor elaborada en 100% Poliéster con tecnología Dri-FIT, la cual ayuda a mantenerte seca y cómoda mientras entrenas.

Gracias a sus costuras planas, esta camiseta te brinda suavidad, y mejora tu rango de movimiento en los ejercicios diarios. Puedes usarla para hacer ejercicio o durante una salida en tus días libres.

5. Camiseta sin mangas NIKE

Camiseta sin mangas elaborada con 100% Poliéster. Posee el nombre de la marca dentro de un círculo que simula una cara feliz. Disponible en 2 colores.

Es una camiseta fresca, ideal para hacer ejercicios. Queda suelta a tu cuerpo, de manera que no te dará calor ni incomodidades. La consigues a un precio de $16.70.

