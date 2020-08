Las mejores antenas de HDTV para interiores

Para que puedas ver tus programas favoritos sin gastar todo tu dinero en un servicio por cable...

Si bien es cierto que la tecnología cada día avanza más y más, hay cosas que permanecen y funcionan hasta mejor que lo nuevo. La antena de televisión por aire está resurgiendo, y más durante este tiempo de pandemia; donde es más el tiempo que estamos en la casa y es cuando más tenemos que ahorrar en las facturas mensuales del hogar. Recomendamos las antenas de interior porque superan a otros modelos de antenas. Tiene un diseño discreto y se pueden pegar a la pared sin ningún problema. Mira estas opciones.

1. Mohu – Antena de TV para interiores ReLeaf:

La antena ReLeaf de Mohu es una versión de cartón reciclado de la antena Leaf original de 30 millas. Al igual que la original, viene con un cable coaxial extraíble de 10 pies. Se adhiere a la pared para su uso.

La Mohu ReLeaf es la única antena de interior del mercado fabricada con materiales reciclados. FSC, Green Seal y Green-e Certified. Creada a partir de cajas de cables literalmente trituradas y un 30% de cartón reciclado posconsumo, ReLeaf ayuda a reducir las facturas de energía y el desperdicio. El desperdicio adicional se minimiza en el empaque de ReLeaf: las instrucciones están impresas directamente en la caja y el empaque está hecho de cartón 100% reciclado. Al igual que otras antenas Leaf, ReLeaf es reversible, se puede pintar y es omnidireccional. Con un cable coaxial de alto rendimiento de 10 pies incluido, puedes colocar ReLeaf de manera flexible en tu hogar. No hay partes de antena expuestas o que distraigan. ReLeaf se puede ocultar fácilmente detrás de una imagen, una estantería o un televisor. Con ReLeaf ya no tendrás que pagar altas facturas mensuales por cable o satélite para disfrutar de sus programas favoritos. ReLeaf puede incluir tus noticias locales y nacionales favoritas, el clima, las comedias de situación, los programas para niños, las series de televisión y la programación deportiva SIN contrato ni facturas mensuales. ReLeaf puede encontrar todos los canales de televisión por aire disponibles dentro de un radio de 30 millas de tu hogar.

2. Antena Direct ClearStream Eclipse TV:

Antena con rango de 35+ millas / 55 + KM, multidireccional, con agarre a paredes, ventanas, y cable RG-6 de 12 pies. Las antenas Direct ClearStream Eclipse atraen más canales con mayor intensidad que otras antenas de TV para interiores. El cable coaxial de 12 pies para conectar al televisor es desmontable y lo suficientemente largo como para colocar la antena en la mayoría de las habitaciones (especialmente si lo estás montando detrás o encima de tu TV).

Esta antena usa almohadillas adhesivas para sujetarla a la pared, y puedes sacarla y moverla sin dañar la pared. Está clasificada para atraer canales de HDTV UHF / VHF dentro de un radio de 35 millas y se puede comprar con un amplificador activo de 20 dB si necesitas más alcance.

3. Antena TV Digital Amplificada HD para interiores:

Antena digital con hasta 80 millas de alcance, y amplificador de señal con soporte 4K, 1080P, UHF VHF, Freeview HDTV. La antena 1 by one es lo suficientemente resistente a movimientos y caídas. El cable coaxial de 10 pies no es desmontable y las pestañas adhesivas no son reutilizables, por lo que tendrás que usar otro tipo de recurso si deseas reubicarla. Podrías usar velcro. Este modelo viene con un amplificador externo.

El cable coaxial premium consta de un conductor central sólido, aislamiento dieléctrico, 3 capas de blindaje de aluminio y una capa exterior duradera. La construcción duradera protege contra la interferencia electromagnética y la interferencia de radiofrecuencia, lo que da como resultado la mejor calidad de imagen y un rendimiento constante.