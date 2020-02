Las mejores fajas colombianas moldeadoras y reductoras

Para que te sientas cómoda y segura con toda la ropa que te pongas...

No hay cosa que nos moleste más a una mujer que tener un vestido o una pieza de ropa que nos encanta, y que cuando nos la vamos a probar se nos salgan unos cuantos rollitos de más. Para nuestra fortuna, ¡existen las fajas!

Mira estas opciones de fajas colombianas, que por cierto son unas de las más populares y más vendidas; que son muy cómodas y puedes usar debajo de cualquier atuendo para moldear y reducir centímetros de tu figura.

1. Faja Colombiana reductora y moldeadora:

Faja de telas suaves y adelgazantes. Trae la última tecnología de compresión. El Powernet en el exterior de esta faja para mujer debajo del busto produce un gran control sobre las áreas problemáticas.

Debido a su composición de elastano y poliamida, también es lo suficientemente elástica para que puedas moverte con facilidad. Por último, pero no menos importante, el forro de algodón interno moldeador de compresión corporal permite una mayor facilidad y cuidado a tu piel.

Esta faja es para todo el cuerpo, es perfecto para después de un embarazo o cuando estás ejercitando todo tu cuerpo. Tonifica tu cuerpo todo el día, tiene 4 ganchos ajustables y tiene un levantador de glúteos. No importa qué tipo de ropa uses ya que no se marcará. No te preocupes por quitártela cuando tengas que ir al baño, porque tiene una abertura en la entrepierna.

Aunque su precio puede ser un poco alto, es ideal si quieres una faja de cuerpo entero que realce tus glúteos.

Esta faja presenta el material Powernet como su elemento principal, incluye un forro interior de algodón hipoalergénico para mayor comodidad. También tiene bandas inferiores de soporte para evitar que se enrolle.

Es una faja que permite la más alta compresión de la parte inferior del muslo y de los rollitos de la espalda. Proporciona un control extra firme que ayuda también en los glúteos para tenerlos más levantados y para una barriga más plana. Esta full body la encuentras en Amazon dentro de las TOP 100 más vendidas.

4. Diane & Geordi – Fajas Colombianas Latex:

Faja levanta cola que controla tu abdomen y cintura, y al mismo tiempo realza tus caderas. Esta faja colombiana se ajusta perfectamente a tu cuerpo y no se nota debajo de tu ropa. Viene en 6 diferentes tamaños y en 2 diferentes colores a escoger.

Este estilo faja strapless sin tiras sobre los hombros, te permite así mayor libertad a la hora de elegir las prendas de vestir. También funciona como una faja postarto o una faja post operatoria. Disponible en Amazon por menos de $60.