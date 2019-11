Las mejores ofertas de Black Friday están en Amazon

Prepárate ya que a partir de este viernes 22 de noviembre llega la semana de ofertas del Black Friday de Amazon conmiles de ofertas diarias y enormes descuentos nunca antes vistos.

¿Están listos? Todas las ofertas de Amazon para el Black Friday se pueden encontrar en amazon.com/blackfriday o en la aplicación de Amazon. Los clientes también pueden hacer compras en smile.amazon.com/blackfriday para encontrar los mismos descuentos increíbles y la experiencia de compras de Amazon, pero con el beneficio agregado de que AmazonSmile donará una porción del precio de venta de productos elegibles a la organización benéfica que tu elijas.

Este año los clientes también pueden hacer compras en la mayor selección de la historia de Amazon de guías de regalos seleccionados y tiendas exclusivas, que ofrecen inspiración para obsequiar y más: lista de juguetes festivos, regalos en moda de Amazon, regalos del hogar, regalos electrónicos, regalos de belleza de lujo, regalos de estilo de vida activo,regalos de negocios pequeños. Por primera vez, puedes tener una pequeña mirada a cómo Mariah Carey celebra las fiestas en amazon.com/mariahcarey y los favoritos de Oprah en amazon.com/oprah. Los clientes también podrán obtener incluso más comodidad al elegir que los regalos sean envueltos y enviados directamente a sus seres queridos sin ninguna molestia o seleccionar entre una gran variedad de tarjetas de regalo con diseños navideños de Amazon, otras tiendas, restaurantes, Audible y más. Incluso podrás recibir un crédito promocional de $15 dólares por única vez cuando compres $50 o más en tarjetas de regalo de Amazon (limitado a clientes que compren cheques de regalo por primera vez).

Comprar no tiene que significar largas filas ya que Amazon mantiene innovando y mejorando tu experiencia al hacer tus compras. Compra en tu idioma en Amazon.com/espanol, en el Amazon App, con Alexa en un dispositivo Echo simplemente preguntando “Alexa, ¿cuáles son mis ofertas? y más. También pudes visitar las tiendas Amazon 4-star que ofrecen productos que tienen 4 estrellas o más, para encontrar la tienda más cercana a tu ubicación visita: www.amazon.com/stores.

¿Quieres saber más de los productos y las ofertas?

Mira la transmisión en vivo de Black Friday por Amazon Live a lo largo del día el 29 de noviembre con apariciones especiales de tus celebridades favoritas. Sintoniza la transmisión a partir de las 4AM (PT) visitando www.amazon.com/live. Descubre regalos fantásticos que nunca se te hubieran ocurrido en el Treasure Truck. Participa mandando un mensaje de texto con la palabra ‘TRUCK’ al 24193 y recibe notificaciones para ofertas en el mismo día, pide el producto y recógelo en el camión ese mismo día. También aprovecha de los beneficios y descuentos de ser miembro Prime cuando hagas tus compras en Whole Foods. Visita woot.com del 24 al 29 de noviembre o descarga la aplicación Woot! para encontrar fantásticas ofertas.

Entre las ofertas podrás conseguir un Fire TV Stick 4K con Alexa Voice Remote y Echo Dot por solo $46.99, un Ring Video Doorbell Pro con Echo Show 5 por solo $179, también hasta el 50% de descuento en los lentes de sol Oakley y Ray-Ban, hasta 35% en productos de la marca Adidas, 45% en cepillos electrónicos Philips Sonicare, así como más productos del hogar y eléctronicos incluyendo el popular Xbox One, entre muchos otros.

Para ir directo a las compras navideñas y apoyar al mismo tiempo a tu organización benéfica favorita, simplemente visita smile.amazon.com/blackfriday. Charity Lists les ofrece a las organizaciones benéficas un modo simple de crear listas de deseos de los productos que necesitan mientras que a la vez les brinda a los clientes una manera conveniente de donar estos elementos esenciales directamente a estas causas. Tu puedes explorar miles de Charity Lists visitando smile.amazon.com/charitylists, donde se agregan nuevas organizaciones todo el tiempo. Por tercer año, Amazon se une a (RED), la organización benéfica en lucha contra el SIDA. Amazon les brinda a sus clientes un destino único para comprar más de 150 productos de (RED), entre ellos la edición exclusiva de (RED) del nuevo Echo, que estará disponible solo por tiempo limitado. Por cada nuevo Echo edición (RED) que se venda, Amazon donará $10 al Global Fund. Además, puedes apoyar la lucha de (RED) desde cualquier dispositivo Echo tan solo diciendo “Alexa, dona a (RED)”. Los productos de (RED) estarán disponibles a partir de hoy en amazon.com/red.

Amazon ofrece opciones de envío muy convenientes incluyendo envío en un día y ahora los miembros Prime obtienen envíos gratuitos y rápidos de comestibles de Amazon Fresh y Whole Foods Market. Los miembros Prime que vivan en una de las más de 2.000 ciudades y pueblos donde esté disponible el envío de comestibles pueden solicitar una invitación para hacer compras y envíos en Amazon Fresh o Whole Foods Market y obtener más información en amazon.com/grocery. También, en esta temporada festiva, pueden recoger sus paquetes en distintas ubicaciones de Amazon Hub, incluidos miles de puntos de entrega Counter en tiendas y atendidos por empleados en todo EE.UU. Además, decenas de millones de productos se pueden enviar de manera simple y conveniente a 900 ciudades y pueblos en todo el país mediante Locker o Locker+. Para encontrar un punto de entrega de Amazon Hub, visita amazon.com/Hub. Además, los miembros Prime en 50 ciudades de EE.UU. y sus alrededores también pueden disfrutar del envío confiable y conveniente de paquetes mediante Key by Amazon (amazon.com/key).

Ya sea que los clientes se preparen para anticiparse a sus compras navideñas, arreglen su hogar para las fiestas familiares o compren comestibles para los festejos de esta temporada, Amazon hace que las fiestas sean más simples que nunca con ofertas increíbles y precios muy bajos. De hecho, según un reciente estudio de Profitero, se ha descubierto que los precios de Amazon son en promedio un 20% más baratos que en otras tiendas online.