Las mejores prendas casuales de Just My Size por menos de $20 que no te puedes perder

Ropa cómoda, accesible y disponible en tu talla

Encontrar esa prenda indicada que nos haga sentir cómodas y que se ajuste a nuestro estilo no siempre es una tarea tan fácil como podría parecer. Sin embargo, en la actualidad existen muchas tiendas y lugares especializados donde poder conseguir cualquier tipo de ropa que deseas en una amplia variedad de diseños, tallas y precios. Just My Size es una de las marcas de ropa plus size más populares en Amazon, es por eso que aquí te mostramos una selección de las mejores prendas por menos de $20.

1. Túnica ligera con cuello en V

Es un túnica hecha con tela de poliéster que posee una textura suave y ligera, esto hace que sea una opción perfecta para cualquier salida de último minuto. Tiene un cuello en V y mangas largas con un diseño a rayas que estiliza tu cuerpo.

La túnica es una prenda muy favorecedora con un corte en línea A que define tu silueta y crea un efecto adelgazante. Es perfecta para combinarse con unos lindos jeans y unas sandalias para tener un look casual que se adapta a cualquier situación.

2. Camiseta casual de manga corta

Siempre es bueno tener una camiseta en nuestro armario que sea cómoda, linda y que se ajuste a cualquier look para salir con amigos o pasar una tarde en casa. Esta prenda está hecha con tela de algodón importado tan resistente como para soportar muchos ciclos de lavado sin desteñirse o dañarse.

La camiseta de cuello redondo y mangas cortas se siente muy suave al contacto con la piel y combina bien con unos jeans, pantalones cortos y unas lindas sandalias o botas.

3. Leggings negros estilo capri

El 95% de estos leggings están fabricados con una mezcla de algodón y licra que los hace muy flexibles, resistentes y cómodos al contacto con la piel. Además, se ajustan perfectamente a la forma de tu cuerpo y te permiten moverte con total libertad.

El diseño incluye una cintura elástica amplia y cómoda que los ayuda a adaptarse a la forma de tu cuerpo. Su estilo casual hace que sean perfectos para combinar con un top tipo túnica o vestidos cortos.

4. Camiseta estampada con cuello en V y manga corta

Una camiseta causal confeccionada con tela de algodón, poliéster y nailon que la hacen muy suave y te ayudan a mantenerte fresca en todo momento. Está disponible en una amplia gama de colores y además es apta para ser lavada a máquina.

Esta camiseta de manga corta con cuello en V y estampado moderno es una excelente opción para usarla con tus mejores prendas casuales o deportivas. Luce un estilo sencillo y al mismo tiempo elegante que le añade un toque de color a cualquier outfit.

5. Just My Size camiseta de gasa de color rosa

Una hermosa camiseta de color rosa que está confeccionada con tela de poliéster y rayón importado. El diseño incluye un ribete de gasa y un lindo lazo que pende del cuello para añadirle un toque más femenino.

La prenda también cuenta con un pequeño orificio en la parte delantera de la corbata de cuello ancho y unos tirantes a lo largo de la espalda que la hacen ligera y le añaden un aspecto más texturizado.

6. Camiseta negra de corte holgado

Diseñada con tela de algodón teñida de un color negro, esta camiseta es una prenda fresca y ligera que combina con cualquier tipo de conjunto deportivo o casual. Sus tejidos resistentes la hacen apta para ser lavada a máquina con agua fría.

Esta pieza sin mangas es lo suficientemente ligera y absorbente como para usarla con tu ropa de ejercicios, de esta manera estarás siempre muy cómoda y fresca mientas entrenas.

También te puede interesar: Verano 2020: Los mejores diseños de trajes de baño plus size.