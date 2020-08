Las mejores prendas plus size frescas y coloridas para usar en verano

Lo más chic y moderno para usar esta temporada

El verano es una temporada del año que muchos esperan con ansias, pues es la estación perfecta para ir de paseo a la playa o la piscina con las personas que más queremos y disfrutar del aire libre. Lo más importante, es contar con ropa ligera y de tejidos suaves para estar cómodas sin importar el calor. Así que si estás buscando las prendas perfectas para esta temporada, a continuación te presentamos algunas piezas en tallas plus size muy frescas y coloridas.

1. Vestido corto de hombro descubierto

Si buscas un vestido divertido y fresco, este seguro se convertirá en tu favorito para el verano. Es una pieza con un diseño de hombros al descubierto y falda floreada que tiene un aspecto muy femenino. La prenda cuenta con una cintura elástica que ayuda a definir tu silueta.

Se encuentra disponible en una gran variedad de tonalidades con colores muy veraniegos como mostaza, negro, rosado o rojo. Un conjunto de enfoque clásico con un giro moderno que te hará sobresalir, sin importar a donde planees ir en tus vacaciones.

2. Playera sin mangas con escote profundo

Una linda y cómoda playera nunca debe de faltar en nuestro armario para el verano, esta en particular cuenta con un diseño tipo camisola suave y está hecha de rayón y spandex. La prenda no tiene mangas y está disponible en una variedad de tallas y colores.

Un complemento perfecto para tus outfits para ir a la playa, piscina o para disfrutar cualquier salida al aire libre luciendo hermosa y fresca en todo momento. Se puede encontrar en varios colores diferentes para que encuentres la que mejor se adapta a tu estilo.

3. Pantalones cortos con bolsillos y cintura elástica

Unos shorts confeccionados con tela de poliéster y licra, dos tejidos suaves, frescos y perfectos para el verano. Tienen un divertido diseño de flores e incluye un cordón en la cintura para que se ajusten mejor a la forma de tu cuerpo.

Son perfectos para combinarlos con una camiseta sin mangas y unos tenis o sandalias para salir a disfrutar de los días soleados que trae el verano. Lo mejor de todo es que lo puedes encontrarlos en una amplia variedad de tallas y colores.

4. Vestido corto plisado con mangas y volantes

Un hermoso vestido de color neutro que incluye un diseño floral que le añade un toque de color perfecto para el verano. Está confeccionado con una combinación de poliéster y elastano, dos tejidos muy flexibles y suaves al contacto con la piel.

Es perfecto para actividades al aire libre como un día de campo, salidas a la playa o parrilladas en el patio. Una prenda muy llamativa y fresca que está disponible en una amplia gama de colores y tallas.

5. Camiseta de tirantes y escote entrecruzado

Es una camiseta hecha con telas como el poliéster, elastano y licra que se ajustan bien al clima de la temporada. El diseño incluye un cuello en V con tirantes entrecruzados y un diseño de encaje en el área del busto.

Sin duda alguna lucirás increíble con esta camiseta ligera de estilo sexy, divertido y fácil de combinar con tus mejores ourtfits de verano. Este diseño moderno se encuentra disponible en una amplia gama de colores y tallas para que consigas la que mejor se ajuste a ti.

También te puede interesar: Las mejores prendas casuales de Just My Size por menos de $20 que no te puedes perder.