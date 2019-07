Las mejores tarjetas de crédito y débito Mastercard

Conoce cuáles son las mejores tarjetas de crédito Mastercard.

Tener una tarjeta de crédito o débito Master Card puede ser de gran beneficio, ya que con esta podrás comprar en un sinnúmero de establecimientos alrededor del mundo fácilmente. Sin embargo, como no todas las tarjetas que tienen el logo de Mastercard tienen los mismos beneficios, intereses o cargos, en este artículo te presento las mejores tarjetas Mastercard para que tu escojas la que mejor te convenga según tus necesidades.

1. Tarjeta de crédito: BankAmericard

Si necesita una tarjeta de crédito la BankAmericard puede ser la ideal para ti, puesto que ofrece 0% en intereses los primeros 15 ciclos de pago y no tiene cargos anuales. Además con esta tarjeta podrá realizar transferencias con 0% en interés, los primeros 60 días de la apertura de la cuenta. Después de que pasen los primeros 15 ciclos de pago, el interés para las compras será de 15.24% a 25.24%. Del mismo modo, las transferencias tendrán un cargo de 3% o $10, la cantidad que sea mayor.

2. Tarjeta de prepago: H&R Block

La tarjeta prepagada de H&R Block puede ser muy conveniente, ya que usted puede recargar o añadir dinero a su cuenta para luego utilizarlo en cualquier establecimiento que acepte Mastercard. Puedes recargar la tarjeta prepagada de H&R Block en Walmart o Dollar General. También puedes depositar dinero en la tarjeta en una de las sucursales de H&R Block o cajeros automáticos.

Una de las ventajas de tener una tarjeta prepagada es que al añadir por adelantado el dinero que vas a utilizar no te endeudas, puesto ques estás utilizando tu dinero. No obstante, debes estar consciente que algunos establecimientos pueden cobrar un cargo de $4.95 por las transacciones y también puede haber un cargo de $3 al retirar dinero de un cajero automático.

3. Tarjeta para viajes: Barclaycard Arrival Plus World Elite Mastercard

Las ventajas de la tarjeta de crédito Barclaycard Arrival Plus World Elite Mastercard es que no tiene cargos por transacciones en el extranjero y durante el primer año no tendrá que pagar intereses en transferencias de balance. Luego que pase el primer año el interés podría variar de 18.24% a 25.24% APR, según su puntuación de crédito.

La tarjeta de crédito Barclaycard Arrival Plus World Elite Mastercard brinda varios beneficios para los viajeros. Por ejemplo, si usted gasta 5,000 en los primeros 90 días podrás obtener un bono de 70,000 millas. Las millas las puedes canjear por $700 para gastos de viaje u ofertas. Si no gastas $5,000 puedes ganar 2 millas en cada compra que realices y luego canjearlas por tarjetas de regalo, crédito para viajes, etc. La tarjeta tiene un cargo anual de $89.

4. Tarjeta de débito: Santander

Las tarjeta de débito que ofrece Santander es Mastercard y la puedes obtener al abrir una cuenta de ahorro o de cheques en una de sus sucursales. Las ventajas de tener una tarjeta de débito es que el dinero no es prestado, ya que usted utilizará el dinero que haya depositado en su cuenta. De esta forma, usted no se estaría endeudando como lo hace al tener una tarjeta de crédito.

No obstante, al tener una tarjeta de debito no podrás desarrollar tu crédito. Si usted retira dinero en un cajero automático que no es de Santander podría tener que pagar un cargo de $2 por transación. Por otra parte, dependiendo del tipo de cuenta que usted tenga vinculada tendría que pagar un cargo mensual que puede comenzar en los $3.

