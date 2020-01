Las tendencias de belleza más populares que debes seguir este año

¡Para lucir como toda una jefa en el 2020!

El nuevo año ya comenzó, y hay nuevas tendencias para seguir desde ya, que no puedes dejar pasar.

¿Cuáles son esas tendencias de belleza para crear un look espectacular? Antes de arreglarte para las últimas festividades que te quedan, o pra el regreso al trabajo y a tu rutina en nuevo año, inspírate en la próxima película “Like A Boss,” que se estrena el 10 de enero con un look festivo y “bossy.”

Esta película muy esperada es protagonizada por nuestra jefa latina favorita Salma Hayek, quien hace el papel de Claire Luna, una titán notoria de la industria cosmética. Claire Luna ofrece una gran oferta de compra a dos amigas (Tiffany Haddish y Rose Byrne) que desean expandir la compañía de belleza que han comenzado desde cero. Notoria o no, Claire Luna (Salma Hayek) definitivamente sabe cómo verse y actuar como una jefa. Sigue leyendo para descubrir qué consejos de belleza debes seguir para lucir como una jefa en el 2020.

¿Cuál es la mejor manera de destacarte entre la multitud? ¡Brillando! Con maquillaje de ojos con brillantina, definitivamente puedes asegurarte de que eres una jefa a tener en cuenta en la fiesta. ¡Usa brillo dorado o plateado para estar a tema con el Año Nuevo!

Como Claire Luna, todos escucharán lo que tienes que decir, ¡especialmente si las palabras salen de labios de color intenso! Usa colores rojos que están de moda esta temporada para llamar la atención donde quiera que estés.

3. Delineador de ojos en colores brillantes:

Al igual que en los negocios, para ser una jefa, debes tomar riesgos. El mundo de la belleza no es la excepción. Asombra con una de las tendencias de maquillaje más populares del momento, delineador de ojos de color – cuanto más brillante, ¡mejor!

4. “Highlighter” deslumbrante:

Una de las mayores tendencias de belleza del 2019 que continúa en 2020 es la piel brillante y “dewy”. Una de las formas más rápidas de lograr este look es con highlighter, que te hará brillar como tus celebridades favoritas.

¡Prueba estos looks y no te olvides de ver “Like A Boss” en los cines el 10 de enero de 2020!