Lista de audiolibros para empoderar a las mujeres latinas

A continuación te mostraremos algunas de las mejores opciones de audiolibros en español para empoderar a las mujeres latinas y a cualquier mujer en general.

Por: Michelle Obama

Narrado por: Jane Santos

Escucha el íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados Unidos.

Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de los Estados Unidos de América, y primera afroamericana en desempeñar esa función, contribuyó a que la Casa Blanca alcanzará sus mayores cotas de apertura y pluralidad de la historia; se erigió en destacada defensora de las mujeres y las niñas en Estados Unidos y en el resto del mundo, introdujo cambios drásticos encaminados a promover una vida saludable y activa en las familias, y acompañó a su esposo cuando el país atravesaba algunos de los momentos más desgarradores de su historia. Por el camino nos enseñó pasos de baile, causó furor en Carpool Karaoke y consiguió criar a dos hijas con los pies en la tierra bajo el implacable escrutinio de los medios de comunicación.

En sus memorias, profundamente reflexivas y cautivadoras, Michelle Obama nos invita a entrar en su mundo relatando las experiencias que han forjado su carácter, desde su infancia en la zona sur de Chicago, hasta los años que vivió en la residencia más famosa del mundo, pasando por su etapa como alta directiva, durante la que tuvo que compaginar la maternidad con la vida profesional. Haciendo gala de una honestidad a toda prueba y de un ingenio vivaz, describe sus logros y decepciones tanto en la esfera pública como en la privada, y narra sin ambages la historia de su vida, con sus propias palabras y en sus propios términos. Cálido, lúcido y revelador, Mi Historia es un relato excepcionalmente íntimo de una mujer de gran moralidad y valía, que una vez y otra ha superado todas las expectativas y cuya historia nos inspira a seguir su ejemplo.

Por: Melinda Lopez

Narrado por: Melinda López

Un viaje absolutamente sin sentido hacia el final de la vida, Mala es una exploración irreverente de cómo vivimos, nos enfrentamos y sobrevivimos en el momento. Fundada en un lenguaje emocional distintivo y un humor afilado, este poderoso espectáculo de una sola mujer escrito y realizado por Melinda López ( Sonia Flew ) baila entre la creciente fragilidad de una madre y la búsqueda de la gracia de una hija, todo ello durante un épico invierno en Boston. En lugar de representar una manera correcta, la obra abre la puerta a una conversación sobre nuestra lucha universal para ayudar a los que amamos a morir, especialmente cuando todo lo que nos hemos centrado es sobrevivir.

Divertido, brutalmente honesto y, finalmente, catártico, Mala.—Que ganó el Premio Elliot Norton a la Mejor Nueva Obra en 2017 — se enfoca en lo que significa poner primero a nuestros seres queridos, hasta el final, y lo que sucede cuando nos esforzamos por ser buenos pero no siempre tenemos éxito.

Por: Rachel Hollis

Narrado por: Jhoana Nichols

Rachel Hollis, autora del superventas y fundadora de TheChicSite, exhorta a las mujeres a dejar de disculparse por sus deseos, esperanzas y sueños y, en cambio, perseguirlos con pasión y confianza.

Rachel ha sido testigo con frecuencia de mujeres que tienen temor de lograr sus propios objetivos. Temen pasar vergüenza, no alcanzar la perfección o no ser lo suficientemente valiosas. Pero el mayor temor de todos es ser juzgadas por el solo hecho de tener una ambición.

Habiendo aprendido a definirse a sí mismas a la luz de otras personas – ya sea como esposas, madres, hijas o amigas – muchas mujeres han olvidado quiénes son en realidad y quiénes deberían ser. En este libro la celebridad emprendedora en línea, Rachel Hollis, alienta a las mujeres a ser dueñas de sus esperanzas, deseos y metas, y les recuerda que no tienen que pedir permiso para desear alcanzar más. Con un llamado a las mujeres de todo el mundo para que no dejen de hablar de sus sueños, Hollis identifica las excusas de las que tienen que liberarse, los comportamientos que deben adoptar y las habilidades que necesitan adquirir, en el camino hacia el crecimiento, la confianza y la mejor versión de sus vidas.

Por: Jessica Dominguez

Narrado por: Tony Rodriguez

Introducción grabada por la propia Jessica Dominguez.

El veredicto: ¡Ya ganaste! ¿Qué tal si pudieras enfrentar cada día con la confianza de que eres victoriosa sin importar las circunstancias? Tú eres capaz de lograr mucho más de lo que te imaginas. Sin embargo, es posible que a veces te sientas paralizada, vacía. Que seas de las que cuidas de todo el mundo, menos de ti, de las que se levantan en la mañana con pensamientos de derrota y sintiéndote insignificante.

Después de vencer obstáculos increíbles, Jessica Domínguez descubrió la fuerza interna de la que toda mujer puede valerse para lograr el verdadero éxito. Mujeres victoriosas es la guía esencial para ayudarte a:

Descubrir el poder del asombroso plan que Dios tiene para tu vida.

Derrotar las mentiras de insuficiencia e insignificancia que guardan los miedos que te paralizan.

Dedicarte por completo a cumplir la misión para la que Dios te envió a esta tierra y que te permitirá tener una existencia plena.

Organizar tu vida y encontrar tiempo para alcanzar metas que te hagan sentir completa.

Por: Mary Barba , Silvia Furió

Narrado por: Neus Sendra

Mary Beard no es solo la clasicista más famosa a nivel internacional; es también una feminista comprometida y como tal se manifiesta asiduamente en las redes sociales. En este libro muestra, con ironía y sabiduría, cómo la historia ha tratado a las mujeres y personajes femeninos poderosos. Sus ejemplos van desde el mundo clásico hasta el día de hoy, desde Penélope, Medusa o Atenea hasta Theresa May y Hillary Clinton. Beard explora los fundamentos culturales de la misoginia, considerando la voz pública de las mujeres, nuestras suposiciones culturales sobre la relación de las mujeres con el poder y cuánto se resisten las mujeres poderosas a ser sometidas a un patrón masculino.

Con reflexiones personales sobre sus propias experiencias de sexismo y agresión de género que ha soportado en las redes sociales, la autora pregunta: si no se percibe que las mujeres están dentro de las estructuras del poder, ¿no es necesario redefinir el poder?

Por: Teatro Luna

Narrado por: elenco completo

Talking While Female y Other Dangerous Acts es una nueva colección de cuentos originales sobre temas de riesgo y resiliencia, escritos y realizados por mujeres latinas en todo Estados Unidos. Comisariada por Teatro Luna West: el conjunto de teatros de América All Latinx y All Women of Color, estas impresionantes historias se combinan con música original de Maria Chavez y poesía de Gabriela Ortega para transportar al oyente a cada vida y viaje.

Aunque está arraigada en el espectro increíblemente diverso que es la experiencia latina de los Estados Unidos, esta colección de historias está diseñada para cualquier persona que alguna vez se haya sentido invisible, impotente o sola. Esta compilación proporciona una plataforma y un espacio muy necesario para las muchas generaciones de mujeres que han sido escondidas en los rincones de nuestra historia, borradas, ignoradas y brilla una luz en las voces vibrantes de hoy que celebran nuestro poder para curarnos, transformarnos y elevarnos. otra vez. Desde entrevistar a figuras públicas tan problemáticas como Fidel Castro, hasta experimentar un cerebro permeable y las hazañas milagrosas de la medicina moderna o perder a un ser querido por las brutalidades del Alzheimer, estos narradores lo comparten todo.

Vulnerabilidad de modelado para el oyente, se nos da acceso a reflexiones sombrías sobre la administración actual ‘ El impacto en los marginados, desde aquellos en ciclos violentos de pobreza hasta aquellos que experimentan la crisis de gentrificación de primera mano, hasta un llamado apasionado a recordar a los niños que todavía están en jaulas. Esta colección no estaría completa sin historias vitales de experiencias increíblemente reconfortantes y viajes al exterior que nos eleven y nos recuerden nuestra capacidad para superar cualquier cosa que se nos presente.