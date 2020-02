Llegan los smartphones 5G más nuevos de Samsung, en la primera y única red 5G nacional

Al mismo tiempo que Samsung lanza su nueva línea, T-Mobile lleva la red 5G más grande del país a otras 95 ciudades y localidades más.

La red de teléfonos T-Mobile anunció esta semana que llegan al fin los nuevos modelos Samsung Galaxy S20 5G, el Galaxy S20+ 5G y el Galaxy S20 Ultra 5G. Esta línea completa incluye los primeros smartphones 5G en los Estados Unidos con capacidad para sacarle el jugo a los tres espectros de la red 5G: banda baja, media y alta. Además, ahora El Un-carrier cubre otras 95 ciudades y localidades más, para que más gente en más lugares pueda disfrutar de la red 5G nacional, la primera y única de Estados Unidos. La red 5G de T-Mobile cubre más de un millón de millas cuadradas y llega a más de 200 millones de personas en más de 5,000 ciudades y localidades de todo el país.

Mira algunos de los modelos más populares de Samsung:

De la línea S de Samsung, este celular presenta calidad y buenas prestaciones, con una pantalla con bordes redondeados de 6.2” en calidad Quad HD y Super AMOLED. Su memoria interna es de 64GB, ampliable hasta 400GB con una memoria Micro SD, y su RAM de GB. Este modelo se destaca por tener una resistencia al agua de IP68, que te permite sumergirlo hasta 5 pies por un máximo de 30 minutos, ideal para usar bajo la lluvia o en la ducha.

Está disponible en negro, azul y violeta. Funciona únicamente con tarjetas GSM. En Amazon, los clientes mencionan que es un buen celular con un bonito diseño.

En el celular Samsung A50 encontramos una pantalla de 6.4” en calidad Full HD+. Se trata de una versión internacional compatible con tarjetas GSM, pero no con CDMA. Incluye una memoria interna de 64GB, expandible hasta 512GB, un RAM de 4GB, una cámara trasera de 3 lentes de 25MP, 5MP y 8MP, y una cámara delantera de 25MP.

Los clientes mencionan sobre este modelo que es una alternativa económica y muy funcional para cualquier persona, con una pantalla grande, de calidad y buenas fotografías. Además, mencionan que tiene una construcción de calidad y que su batería dura mucho tiempo.

Se trata del celular de la línea A de Samsung con una pantalla de 6.7” Super AMOLED. Es compatible con tarjetas GSM y puede alcanzar conectividad 5G, dependiendo de tu proveedor. Tiene una memoria interna de 128GB, expandible hasta 512GB con tarjeta Micro SD, y un RAM de 6GB. En la parte trasera, cuenta con una cámara triple de 48MP, 8MP y 5MP, y su cámara selfie es de 32MP.

Aunque es el modelo de celular más costoso de la lista su precio no supera los $700, y se trata de el celular más nuevo con características innovadoras como la gran calidad de cámaras, conectividad 5G de internet y un gran rendimiento. Al ser un modelo nuevo, todavía no encontramos opiniones de clientes en Amazon.

En cuanto a la nueva cobertura 5G…

“Mientras que la compañía de telefonía móvil más grande del país se aferra a sus pasados días de gloria de la red 4G para que pase desapercibida la casi inexistencia de su red 5G, T-Mobile ya ha lanzado la mayor red 5G del país”, afirmó John Legere, director ejecutivo de T-Mobile. “Pero esto es tan solo la base de nuestra cobertura 5G, ya que no nos detendremos ahí. Con la Nueva T-Mobile, combinaremos esta base fundamental de la red 5G con el espectro de banda media de Sprint de 2.5 GHz para crear una red 5G superpoderosa, amplia y profunda para todos… y estos son los primeros teléfonos que pueden aprovechar TODA esa potencia, así que estamos más que listos para incorporarlos al Un-carrier”.

La nueva línea completa de Samsung podrá aprovechar todo el espectro de banda 5G del Un-carrier —banda baja para brindar amplitud de cobertura en todo el país, y banda alta para alcanzar velocidades sumamente rápidas, como las de los hotspots—; además, es compatible a futuro con el espectro de banda media con la Nueva T-Mobile. Los clientes ya pueden inscribirse para obtener los nuevos teléfonos 5G a partir de hoy; los nuevos teléfonos podrán reservarse en es.T-Mobile.com hasta el 20 de febrero a las 9:01 p.m. (hora del Pacífico) y saldrán a la venta en las Tiendas T-Mobile el 6 de marzo.

Solo El Un-carrier tiene la visión y estrategia necesarias para lanzar la tecnología 5G rápidamente en distintas bandas, en espectros de bandas bajas, medias y altas. El Samsung Galaxy S20 5G opera en los espectros de banda 5G baja y media. El Samsung Galaxy S20+ 5G y el Galaxy S20 Ultra 5G utilizan 5G de banda baja, media y alta:

Banda baja : el espectro de 600 MHz nacional de T-Mobile, que posibilita una máxima cobertura 5G, ya llega a más de 200 millones de personas y a más de 5,000 ciudades y localidades.

: el espectro de 600 MHz nacional de T-Mobile, que posibilita una máxima cobertura 5G, ya llega a más de 200 millones de personas y a más de 5,000 ciudades y localidades. Banda media : si se concreta la fusión con Sprint, la Nueva T-Mobile potenciará su red 5G con el espectro de banda media de 2.5 GHz de Sprint, agregando así profundidad y velocidad en todo el país.

: si se concreta la fusión con Sprint, la Nueva T-Mobile potenciará su red 5G con el espectro de banda media de 2.5 GHz de Sprint, agregando así profundidad y velocidad en todo el país. Banda alta: las ondas milimétricas permiten velocidades 5G superrápidas en áreas limitadas. El Un-carrier ya cuenta con ondas milimétricas en áreas de siete centros urbanos.

Y desde luego, estos nuevos smartphones aprovechan la avanzada red nacional 4G LTE de T-Mobile.

Línea Samsung Galaxy S20 de smartphones 5G:

El Samsung Galaxy S20 5G ofrece una pantalla infinita WQHD+ de 6.2”. Tiene una cámara frontal de 10 MP y tres cámaras traseras con capacidad de video de 8K y Space Zoom que da un zoom digital de hasta 30 veces de aumento y zoom óptico con 3 veces de aumento. Además, incluye una batería de 4000 mAh con carga rápida y PowerShare inalámbrico. Los clientes de T-Mobile pueden adquirir el Samsung Galaxy S20 en Cosmic Gray, Cloud Blue y Cloud Pink en 128 GB por $41.67 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $999.99).

El Samsung Galaxy S20+ 5G tiene una pantalla Infinity-O WQHD+ de 6.7” con cuatro cámaras traseras con capacidad de video de 8K, además del Space Zoom con zoom digital con 30 veces de aumento, zoom óptico con 3 veces de aumento, cámara frontal de 10 MP, una batería de 4500 aún más grande, más carga rápida y PowerShare inalámbrico. Los clientes de T-Mobile pueden adquirir el Samsung Galaxy S20+ 5G 128 GB en Cosmic Gray, Cloud Blue y Cosmic Black por $50 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $1199.99).

El Samsung Galaxy S20 Ultra 5G tiene una pantalla Infinity-O WQHD+ de 6.9”, con cuatro cámaras traseras con capacidad de video de 8K que incluyen una lente gran angular de 108 MP, más Space Zoom con zoom digital con 100 veces de aumento y zoom óptico con 10 veces de aumento, lo que permite que los objetos que están a 330 pies de distancia parezcan estar a solo 3 pies. El Galaxy S20 Ultra 5G incluye una batería de 5000 mAh, carga rápida y PowerShare inalámbrico. Los clientes de T-Mobile pueden adquirir el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G en Cosmic Gray y Cosmic Black con 128 GB por $58.34 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $1399.99) y con 512 GB en Cosmic Black por $58.34 al mes ($199.99 de pago inicial, precio regular: $1599.99).

Pagos mensuales por 24 meses con el Plan de Financiamiento de Equipo (EIP) sin interés de T-Mobile.

Además, todos estos smartphones combinan a la perfección con los nuevos audífonos Samsung Galaxy Buds+, que llegan a las Tiendas de T-Mobile el 6 de marzo.

T-Mobile está llevando su red 5G nacional a otras 95 ciudades y localidades pequeñas de los 27 estados, incluidos:

Arkansas:

Hector

Moorefield

Arizona:

Cordes Lakes

Huachuca City

Spring Valley

Winkelman

California

Desert Shores

Carolina del Norte:

Old Fort

Carolina del Sur:

Folly Beach

Colorado:

Ault

Collbran

Lakeside

Lynn

Dakota del Norte:

Gardner

Illinois:

McCook

Merrionette Park

Preston Heights

Indiana:

Bloomfield

Newburgh

Parkers Settlement

Riley

Royal Center

Versailles

Westport

Iowa:

Bancroft

Crystal Lake

Frederika

Grafton

Hampton

Larchwood

Luxemburg

McCallsburg

Ocheyedan

Paullina

Plainfield

Ryan

Scarville

St Anthony

Sutherland

Kentucky:

Brownsboro Farm

Dixon

Goose Creek

Lynnview

Manor Creek

Strathmoor Manor

Strathmoor Village

Watterson Park

Woodland Hills

Luisiana:

Richmond

Tallulah

Maryland:

Lonaconing

Minesota:

Skyline

Montana:

Jette

Plains

Nebraska:

Dunbar

Nuevo México:

Hatch

Manzano

Ohio:

Brecon

Four Bridges

New Miami

Pleasant Hills

Remington

Oklahoma:

Carney

Eakly

Erick

Goodwell

Grand Lake Towne

Hennessey

Oktaha

Wyandotte

Oregón:

Hood River

Pensilvania:

Avondale

Bryn Mawr

Conneaut Lake

Mercersburg

Perryopolis

Reynoldsville

Texas:

Fort Hancock

Hilltop

Karnes City

Mineola

Panhandle

Quitman

Richland

Santa Anna

Utah:

Junction

Lynndyl

Washington:

Esperance

Fife

Kettle Falls

Wisconsin:

Marion

Newburg

Tigerton

Virginia Occidental:

Brandonville

Wyoming:

Shoshoni

Para ver todos los lugares donde podrás disfrutar de la red 5G de T-Mobile, incluso por vecindario, consulta el mapa en es.t-mobile.com/coverage/5g-coverage-map. Para obtener más información sobre los últimos teléfonos Samsung Galaxy 5G en T-Mobile, visita es.t-mobile.com/GalaxyS20 . Para obtener más información sobre la Nueva T-Mobile, visita New T-Mobile.

Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. 5G: la cobertura 5G de 600 MHz no está disponible en algunas áreas; la cobertura de ondas milimétricas está disponible en cada vez más zonas al aire libre. Si bien el acceso a la tecnología 5G no requerirá un plan o función determinados, estos podrían ser necesarios con algunos usos o servicios. Consulta los detalles de la cobertura, los Términos y Condiciones, y la información sobre Internet abierta para obtener detalles del control de la red (como optimización de videos) en es.T-Mobile.com.

Acerca de T-Mobile US, Inc.