¿Llegó el verano y todavía no estás en tu peso ideal? 7 consejos para lograrlo en poco tiempo

Si los sigues al pie de la letra podrás bajar de peso antes que acabe el verano... ¡Comienza ya!

¡Que levanten la mano todos los que todavía no están en su peso ideal este verano! No te sientas solo o sola… Porque no son los únicos.

El estar sobrepeso es uno de los problemas que más nos afectan a los hispanos. Es un tema muy latente en cada reunión familiar que vamos, en las conversaciones con compañeros de trabajo, entre amistades, y hasta mientras estamos solos salimos pensando en el tema. Sabemos que no existen los milagros en cuanto a desaparecer el peso con solo pensarlo, pero algo que si podemos estar de acuerdo es que cuando nos proponemos algo y lo seguimos al pie de la letra, podemos lograr lo que sea que deseemos. Por lo tanto, a continuación te compartimos varios consejos que cuando los llevas a la práctica y todos en conjunto, podrás notar grandes cambios y en poco tiempo. ¡Ánimo!

1. Mantén tu cuerpo hidratado:

Cada cuerpo es diferente, por lo tanto, cada persona va a tener una necesidad de hidratación distinta. La recomendación de hidratación que más se aconseja es que tomes la mitad de tu peso en onzas de agua. Por ejemplo, pongamos que pesas 150 libras, si divides ese peso entre 2, es 75. Por lo tanto, serían 75 onzas de agua que deberías tomar. Eso es cerca de 9 tazas de agua al día para tu cuerpo estar realmente hidratado.

Para tener una idea de cuánta agua estás consumiendo puedes usar una botella de agua reusable. De esta forma, no solo puedes identificar la cantidad, sino que de una vez ayudas al ambiente – ¡Los envases de plástico tardan en bio-degradarse 150 años! Y la mayoría de ellos, 10 millones de toneladas, terminan en el mar cada año – . Existe una gran variedad de ellas, puedes escoger por color, cantidad que sostiene, diseño, en fin para gustos, colores

Utiliza agua de calidad para rellenar tu botella y tu cuerpo. Los filtros de agua pueden ayudar a eliminar agentes contaminantes y toxinas ambientales. Es importante saber que tipo de toxinas puede haber en el agua para identificar el mejor filtro para ellas.

2. Sustituye el café de la mañana por un té a diario como el PureTea:

Este Té verde a base de hierbas, está hecho con ingredientes 100% naturales, sin ingredientes artificiales. Tiene un sabor afrutado, con toques de limón y canela. Contiene una poderosa mezcla de hojas de sen, hojas de loto, manzanilla, limoncillo, extracto de garcinia cambogia , raíz de ruibarbo, hinojo, hoja de malva de pantano y hoja de cardo santo. Lo puedes tomar frío o caliente.

Está específicamente formulado para apoyar la pérdida de peso con hierbas orgánicas tradicionales que ayudan en la desintoxicación y eliminan las toxinas liberadas de las células grasas cuando se pierde peso. También ayuda a quemar grasa rápidamente y a aumentar tu metabolismo, lo que resulta en una pérdida de peso natural y saludable. Este té de pérdida de peso es para mujeres y hombres. Lo consigues por menos de $20 en Amazon.

3. Usar una faja sauna a diario como esta CtriLady:

Chaleco de cintura quema grasas. Se puede usar durante el ejercicio, mientras haces deportes, al caminar, correr, hacer yoga, en casa o en cualquier actividad física, o incluso se puede usar debajo de la ropa de todos los días. Ideal para perder peso después del embarazo también.

Esta faja ofrece una manera fácil de perder el exceso de peso corporal, aplanar el abdomen, tener barriga firme y a tener una figura más moldeada. Es un chaleco térmico para aumentar el sudor y la pérdida de peso rápido al llevarlo puesto. Tiene diseño con cremallera, para que no dañe tu piel. Además, su material especial aumenta la temperatura corporal y absorbe el sudor para que siempre estés seco por fuera.

4. Si prefieres, puedes usar una crema caliente como la de Pure Body Naturals:

Crema masajeadora caliente con romero, enebro, menta, albahaca dulce y aceite de canela. Estos ingredientes aromáticos y relajantes ayudan a mejorar el aspecto de la piel. Viene en un envase de 250 gramos.

Mejora la circulación de la sangre, quema la grasa de áreas localizadas, alivia dolores y reduce los rastros visibles de celulitis en piernas y abdomen, dejando un fresco aroma a menta. Podrás ver los resultados a pocos días de su aplicación. Aplícala por varias horas cuando estés haciendo tareas del hogar o cuando estés en tu horario de relajación. Luego remueve con agua y jabón regular. Puedes usarla hasta 3 veces a la semana.

5. Utiliza sustitutos de comida como los de Yes You Can!:



Este kit incluye 60 batidos sustitutos de comidas, 30 pastillas fat burner, 30 pastillas supresoras del apetito, 30 pastillas para la limpieza del colon, 30 pastillas de colágeno, 1 guía de transformación bilingüe (español / inglés), 1 botella Shaker, 1 pulsera Diet Plan Heart Shaped , 1 certificado de éxito, y 1 pegatina del plan de dieta.

El kit Transform es el kit que puedes utilizar durante todo el proceso de pérdida de peso. Recuerda que una transformación real no se logra de un día para otro, es un proceso que debes pasar con dedicación y paciencia.

6. Otra opción es utilizar los parches para bajar de peso como el paquete de Wonder Slim Patch:

Estos parches Wonder Slim Patch ayudan con la descomposición de la grasa y la celulitis de tu cuerpo. También estimulan el sistema metabólico. Sus ingredientes principales son sophoricoside, catechin, capsaicin, caffeine, y sallcornia herbacaa.

Para su uso, simplemente pégalo en tu abdomen antes de irte a dormir, dejándolo al menos durante 8 horas. Si sientes calor, significa que está quemando la grasa. Puedes usar el tratamiento por unas 4 semanas para mayor efectividad.

7. Bebe un Té Bikini antes de acostarte – Para desintoxicación y pérdida de peso:

Mientras tu cuerpo está durmiendo, Bikini Tea te ayudará a desintoxicarte y perder peso. Cada caja viene con 14 paquetes de té Bikini, suficientes para dos semanas. Cada paquete de té Bikini contiene: Hoja de senna, para ayudar a la digestión y detener la hinchazón. Flor de manzanilla para calmar el estómago y la mente, y permitir patrones de sueño más reparadores. La hoja de menta ayuda a la digestión mientras duermes y te da mejor aliento cuando te levantas. Escaramujo para ayudar a eliminar las toxinas de su cuerpo. Piel de naranja para ayudarlo a dormir mejor, reducir la inflamación y aumentar su metabolismo.

Bikini Tea es naturalmente libre de cafeína. Antes de acostarte, coloca una bolsa de té en una taza de agua hirviendo y deja reposar durante 7 minutos. Retira la bolsa de té y, bebiendo lentamente, disfruta del té mientras inhalas el vapor de hierbas. ¡Toda la magia pasará mientras duermes!

RECUERDA… Para poder bajar de peso de manera saludable combina todos o algunos de estos consejos con una buena alimentación baja en calorías y con ejercicio al menos 4 veces a la semana por 30 minutos. También recuerda consultar con un médico antes de comenzar cualquier proceso para bajar de peso o tratamiento para la salud.