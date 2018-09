Logra un alisado perfecto en tu cabello con uno de estos 4 tratamientos caseros

Resalta tu rostro y mantén tu melena lisa con estos sencillos pasos.

No hay nada mejor que usar un producto casero para cuidar y mantener tu cabello en excelentes condiciones. Existen infinidades de tratamientos para que no solo pueden alisar tu cabello, sino también nutrirlo para que crezca fuerte, sano y brillante sin hacerle daño. No importa el color o el largo, hoy te dejamos 4 tratamientos para que logres alisarlo en casa sin gastar mucho dinero.

1. Crema Osencia para alisar el cabello

Esta crema contiene aminoácidos, vitamina B5, aceite de girasol y otros ingredientes naturales con una fórmula diseñada para alisar y dar brillo, a tu cabello.

Con éste producto podrás proteger tu cabello de los dañinos rayos ultra violeta y mantenerlo fuerte y suave, por un precio de $14.99.

Las píldoras de queratina Olyvya son ricas en keratina y aceite de argán, están diseñadas para penetrar profundamente en cada hebra y lograr un mejor alisado con la ayuda de la plancha.

Las píldoras están creadas para reparar y reconstruir el cabello durante el alisado, utilizando la tecnología de nano-titanio. La queratina hidrata el cabello dejándolo más suave y brillante, al mismo tiempo restaura las hebras dañadas por el sol.

3. Tratamiento Suavizante para el Cabello

Este tratamiento avanzado, alisa, suaviza, repara, acondiciona y fortalece el cabello, de manera instantánea durante 4 meses.

Reestablece la vitalidad mediante la reparación del cabello desde adentro hacia afuera. Dejará tu cabello elástico, flexible y suave con un brillo natural.

4. Tratamiento Aurora

Contiene aceites y extractos naturales, es fácil aplicar, y se realiza en un solo paso, creado para dejar el cabello permanentemente liso.

El efecto de este tratamiento te puede durar entre dos o seis meses si le das el respectivo cuidado, puedes comprar este producto por $34.50.

También te puede interesar: Recupera el brillo de tu cabello después del verano con estos 4 consejos.