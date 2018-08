Accesibles, únicos y divertidos...

¿Tu mejor amigo, tu prima o tu hermana se van a casar muy pronto y no sabes que regalarle? El ir a una boda es uno de los eventos más divertidos y emotivos, es por eso que debes de saber muy bien que regalar. Olvídate de los regalos típicos de siempre, por eso te tenemos los 10 mejores regalos para bodas ¡que los novios amarán!

1.Cucharas de acero inoxidable: grabadas con láser Mr y Mrs con bello símbolo de corazón

Estás cucharas de acero garantizan la mejor calidad, y que el Mr y Mrs durará por siempre. No son pesadas, incluso pueden ser perfectas para decorar la cocina, si es que así lo desean los novios o para deleitar de un delicioso postre.

Están a un precio excelente para un regalo divertido y tierno. Tiene un promedio de 5 estrellas, sin duda un obsequio del que no te arrepentirás de comprarlo.

Algunas críticas sobre este producto son:

“Cinco estrellas”

“La novia las amó.”

“ Cucharas encantadoras. Buen peso y diseño”

“Muy buenas cucharas. Buen peso y diseño. El Sr. y la Sra. están impresos, pero creo que estará bien. Daré con tazones de helado y chispas para mi sobrina que acaba de comprometerse.”

“Estos fueron parte de mi regalo de despedida”

“Estos fueron parte de mi regalo de despedida de soltera para mi hijo y su próxima esposa. ¡Estuvieron tan lindos en la canasta de helado, “helado” que hice para ellos!”

Precio: $8.99

2. Portarretrato tierno: en forma de corazón con Mr y Mrs a los costados

La mayoría de los portarretratos son los cuadrados que siempre están en el mercado. Este portarretratos tiene la palabra Mr y Mrs en medio de ellos un corazón donde podrán colocar la foto que más le guste. Tiene un acabado en plateado que combinará perfecto en cualquier espacio.

Mide alrededor de 3×5 pulgadas y viene en una caja de cartón, por lo que debes de buscar el empaque adecuado. Su precio es accesible y más del 67% de los compradores están felices con el producto.

Algunas críticas sobre este producto son:

“Cinco estrellas”

“Lo di como regalo y les gusto mucho.”

“Cuatro estrellas”

“Hermoso portarretrato.”

“Lindo”

“Muy lindo, pero es pequeño. Sería genial para un escritorio o una mesa pequeña. Se ve de buena calidad. Lo compré como regalo y le encantó, así que fue lo suficientemente bueno para mí.”

Precio: $11.49

3. Set de Lego: para los amantes de los coleccionables

Este set de boda es para los amantes de Lego. Un coleccionable de 132 piezas que incluye dos muñecos legos, un anillo de bodas, un pastel, decoración y unas pelucas y sombrero para los muñecos y más piezas que harán este regalo único.

Lego es una marca que jamás defrauda a nadie y es por eso sus miles de seguidores. Si el novio o la novia, le encanta esta marca no dudes en comprarlo. Su precio es muy accesible al ser un set de colección.

Precio: $21.50

4. Batidora para dos: versatilidad en un electrodoméstico

Una batidora podría ser un regalo muy aburrido, por eso te tenemos una alternativa para los amantes de smoothies, batidos o bowls con superfoods. Esta batidora tiene dos cuchillas y dos motores por lo que los novios podrán preparar dos cosas a la vez y de manera rápida, sino pueden colocar el recipiente para hacerla como una licuadora normal.

Tritura hielo, fruta congelada y semillas, lo mejor es que tiene tapas para los recipientes para hacer smoothies. Así no perderán tiempo para hacer un desayuno saludable. El 57% de los compradores están felices con el producto que obtuvieron.

Algunas críticas sobre este producto son:

“Cinco estrellas”

“Amamos la batidora.”

“Tres años y sigue siendo potente”

“La uso solo para hacer smoothies y es fantástica. ¡No he tenido filtraciones, ni grietas ni problemas! Me encanta y lo recomiendo muchísimo.”

“Todo lo que necesito”

“Compré esto en una tienda local. Funciona extremadamente bien. Hace mis batidos de la mañana rápidamente. Fácil de usar y fácil de limpiar. No soy fanático de las tapas de las tazas. Pero usualmente uso un popote, por lo uso en movimiento.”

Precio: $424.95

5. Destapadores para él y ella: con un toque de humor

Si los novios están apenas iniciando su propio hogar, debes elegir regalar unos destapadores para las bebidas, pero no cualquier tipo de destapadores. Estos destapadores tiene un singular diseño, el destapador para ella está en la parte del pecho y el del hombre en su parte baja.

Están hecho de metal de la más alta calidad y vienen empacados en una caja color negra lista para agregar una tarjeta de felicitación y listo. Tiene un promedio de 4.9 estrellas.

Algunas críticas sobre este producto son:

“Buenos”

“Fue un regalo para mi hijo y su prometida, lo compré para Navidad, los amaron, se rieron cuando los vieron. Parece ser de buena calidad.”

“Gran regalo de bodas”

“¡Gran regalo de bodas! La novia y el novio lo amaron. Lo tendré en cuenta para cualquier otro amigo que se case.”

“Cinco estrellas”

“Un excelente regalo de bodas.”

6. Divertida alcancía: dos puerquitos, pero el dinero siempre será de ella

Los regalos también pueden ser divertidos y humorísticos. Estás alcancías de puerquitos son para el dinero del novio y de la novia, pero el de la novia es notablemente más grande. Debido a que todo el dinero del novio irá directo a la alcancía de la novia.

Incluye tres monedas para recordar que es el amor y para la buena suerte. Uno de los mensajes es, “Love is Patient. Love is Kind. Love Never Ends.“ Unas alcancías que podrán decorar cualquier espacio. Tiene un promedio de 4.7 estrellas.

Algunas críticas sobre este producto son:

“Cinco estrellas”

“Lo regale a mi amiga recién casada, ¡lo amo!”

“Regalo perfecto”

“¡La novia se rió del regalo! ¡Absolutamente maravilloso!”

“Gran producto”

“Este fue un excelente regalo para mi hijas. Muchos elogios recibidos. Definitivamente ordenaré de este vendedor en el futuro.”

Precio: $28.82

7. Vasos para él y para ella: porque ella siempre tiene la razón

Estos vasos tienen un toque humorístico, ya que el vaso del hombre es de cerveza y tiene el Mr.Right y el vaso para la novia es de vino, grabado con Mrs. Always Right. Es un set para que los novios pueden disfrutar de una tarde con estos divertidos vasos.

Puedes agregar otro regalo en conjunto con este o agregar unas botellas de vino y unas cervezas artesanales, para hacer el regalo completo. Este set de vasos es uno de los más vendidos en Amazon.

Algunas críticas sobre este producto son:

“Cinco estrellas”

“Este set son geniales! Un buen vidrio pesado para no romperse fácilmente en la boda. Llegaron a tiempo.”

“Iguales a las fotos”

“Feliz de haber comprado estos vasos, mi hermana y su esposo les encantaron.”

“Cinco estrellas”

“Un gran regalo para una nueva pareja.”

Precio: $24.99

8. Promesa de amor: una hermosa pareja tallada en madera

El matrimonio es un enlace donde une a dos personas para confirmar su eterno amor. Esta pieza hecha de resina y pintada a mano, es una promesa de amor que se plazma con una pareja abrazándose tiernamente.

Este regalo viene en una caja de regalo con una pequeña tarjeta que dice “Hold dear the promise of love” sin duda es un regalo que debes dar, pues es uno de los productos más vendidos en Amazon.

Algunas críticas sobre este producto son:

“Cinco estrellas”

“Me gusta mucho, a mi esposa le encanta la colección.”

“Hermoso”

“Mi esposa lo amó.”

“Muy bonito”

“Mi esposa ama estas cosas. He comprado alrededor de 10 de ellos ahora. Mi esposa los muestra en toda la casa. Me hace feliz lo que me hace feliz.”

Precio: $36.93

9. Tabla de quesos moderna: hecha de bambú

Esta bella tabla de quesos está hecha de bambú orgánico, sin ningún aditamento de BPA, lo mejor es que este material es de excelente calidad. Tiene 4 cuchillos de acero inoxidables y un mango de bambú, que están almacenados en una ranura para que los cuchillos y la tabla estén en un solo lugar.

Una excelente opción de regalo si a los novios les encanta degustar vino, quesos y carnes frías. Uno de los productos más vendidos en Amazon y tiene un promedio de 4.7 estrellas.

Algunas críticas sobre este producto son:

“Cinco estrellas”

“Cómpralo, pero presta atención a la limpieza y el almacenamiento de la tabla de quesos.”

“Cuatro estrellas”

“Regalo para la boda de un compañero del trabajo. El único problema fue la entrega por UPS, pero gran producto.”

“Lo volvería a comprar”

“Muy bonito. A mi esposa le encanta poner todo en la tabla.”

Precio: $48.99

10. Delantales de cocina para él y para ella: para cocinar en pareja

Si los futuros esposos son fanáticos de cocinar, entonces estos delantales serán una excelente opción para presumirlos en casa y con los amigos. Uno es de color blanco y otro negro adornado con corazones y el año actual, están hechos de una mezcla de algodón.

Las medidas son de 80 cm x 60 cm y el de hombre de 84 cm x 60 cm, considera estas medidas si algunos de los novios es alta estatura. La caja contenedora es muy elegante, por lo que no necesitas agregar más. El 88% de los compradores están satisfechos con la compra.

Algunas críticas sobre este producto son:

“Buena calidad”

“Lo compré como un regalo de bodas y, en general, fue de buena calidad y lo sentí bien hecho.”

“Me encantan”

“¡Los amo! Exactamente lo que estaba buscando. Van a hacer un maravilloso regalo de despedida de soltera.”

“Hermoso y empaquetado listo para regalar”

“Delantales comprados como regalo. El empaquetado fue maravilloso y la calidad del producto es muy buena. Muy buen regalo para una pareja joven.”

Precio: $23.67