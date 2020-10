Los 3 aceites esenciales que te ayudan a dormir profundo toda la noche

Duerme profundo toda la noche.

Con la situación actual es normal que ciertas noches sean más complicadas de dormir y de realmente descansar. El consumir melatonina es una excelente manera de conciliar el sueño, pero su uso debe de ser intercalado y no debe de ser un método para usarse todo el tiempo. Un método que no tiene contradicciones y no causa adicción son los aceites esenciales.

Los aceites esenciales para dormir es una manera de inhalar y estimular con el olfato, el descanso y hacer que tu sistema nervioso se relaje para que pueda dormir profundamente. Los aceites esenciales para dormir deben de ser tener grado terapéutico, pues hay ciertas marcas que son fragancias sintéticas que no aportan beneficios para poder dormir.

Los aceites esenciales para dormir son demasiados, ya que no solo son lavanda o manzanilla los que ayudan a relajar. Los aceites esenciales ayudan más si se combinan entre sí. El aceite de bergamota que se encarga de relajar e incluso de mejorar el estado de ánimo, el aceite de sándalo ayuda a descongestionar y calmar, al juntarse con lavanda y manzanilla, ayudará a que el sueño sea profundo y realmente descanses.

Este aceite esencial para dormir es de grado terapéutico y se recomienda que si lo aplicas directo en tu piel lo combines con un poco de agua. Ciertos aceites esenciales pueden ser muy irritantes en pieles sensibles.

El aceite de mandarina es uno de los mejores aceites esenciales para dormir. Ese aroma cítrico ayuda a que tu sistema nervioso se relaje y puedas calmarte y sea más fácil conciliar el sueño. Si tienes muchas preocupaciones o ansiedad, el aceite esencial de mandarina ayudará a que ese aroma cítrico, ayuda a equilibrar tus sentidos. El aceite de mandarina se ha usado incluso para tratar el insomnio. Aunque puede ser usado en el día para poder relajarte.

Para usarlo en un difusor coloca unas 20 gotas y listo. Lo ideal es que uses un difusor esto ayudará a que este aroma llegue a cada rincón y es un método de aromaterapia que no solo tiene beneficios para ti, sino para que los que te rodean.

Los aceites esenciales son usados porque muchos de ellos son antivirales, antifúngicos y antiinflamatorios. Este es un conjunto de aceite esenciales de cedro, cardamomo y pino que ayudarán a descongestionar la nariz, si tienes alguna alergia o catarro, incluso ayudará a que duermas profundo y realmente descanses. Puede evitar que ronques pues destapa las fosas nasales y ayuda a que respires mucho mejor.

Este aceite esencial para dormir es totalmente seguro para usarse en los niños, que también pueden tener problemas para dormir. Si lo quieres usar en la piel, haz una prueba en el antebrazo, para ver que no causa reacción o irritación.

Conoce más opciones de aceites esenciales para dormir, aquí y olvídate del mal humor por no conciliar el sueño.