Los 3 estilos más vendidos en Amazon de relojes Citizen para hombres

Desde estilos casuales hasta más de vestir, para todos los gustos...

Los relojes de hombre son un accesorio muy importante en su vestimenta diaria. Los relojes hay que saberlos elegir para lograr combinarlos perfectamente con el look que se utilice. Hoy en día hay una gran variedad de diseños en el mercado, que se adaptan a diferentes estilos, desde el look casual, hasta los más elegantes. Los relojes Citizen son unos de esos relojes que mezclan con todos los looks. Mira estas opciones a continuación…

El reloj Citizen Eco-Drive es de acero inoxidable con correa de cuero marrón, con esfera gris oscuro. También es resistente al agua.

Es de estilo aviático de inspiración vintage que recuerda a los vuelos transatlánticos de la década de 1950. Las señales de diseño tomadas de la era dorada del viaje incluyen la correa de cuero marrón intenso con costuras en contraste, marcadores luminosos y la función clásica de la fecha. Lo consigues en Amazon por menos de $100.

2. Citizen Titanium Perpetual Chrono:

Reloj Titanium Perpetual plateado con taquímetro negro y esfera guilloché redonda con tres subesferas en cronógrafo. Viene en caja de titanio de 42 mm con ventana de dial de zafiro antirreflectante. Es de tipo pulsera de eslabones de titanio con cierre oculto de botón doble. Es resistente al agua de hasta 200 m (660 pies), adecuado para actividades marinas profesionales y deportes acuáticos de superficie, pero no para el buceo.

Cuenta con cronometraje automático para una precisión perfecta, el cronógrafo mide hasta 60 minutos, tiene calendario perpetuo, cinco zonas horarias controladas por radio, alarma, hora de 12/24 horas e indicador de reserva de energía, en fin, incluye todas las características que prefieren los hombres.

3. Citizen Men’s Goldtone Black:

Reloj brazalete de cuarzo dorado en acero inoxidable con esfera negra y función de fecha. Incluye batería convencional G111, y es resistencia al agua (166ft).

Este reloj es de estilo clásico que va más a tono con los looks formales o para utilizar en evento especiales nocturnos. Lo consigues en Amazon por menos de $100.

Te puede interesar: 5 relojes Casio a prueba de agua para hombres