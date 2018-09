Sin importar el clima ten un cabello saludable.

Tal como la piel sufre daños por el clima, tu cabello también lo hace. Debes protegerlo antes de salir te casa sin importar si es primavera, verano o invierno. Te damos los 3 mejores consejos para cuidar tu cabello con el cambio de clima y que siempre luzca sano, sin frizz y sin puntas abiertas.

1. No laves tu cabello diario, usa shampoo en seco

Es recomendable que no laves tu cabello diario, esto puede dañarlo e incluso quitarle la grasa natural a tu pelo y hacerlo muy reseco. Lo recomendable es que lo laves un día y un día no. Para esos días en los que no lo laves usa un shampoo en seco. Se aplica como un spray y dejará limpio tu cabello al instante.

El shampoo de Not Your Mother’s es uno de los más vendidos además, le dará volumen a tu cabello y deja una sensación de limpio en tu cabello.

Ya seas que uses mucho la plancha, secadora, tenaza o vayas muy pronto a la playa debes de proteger tu cabello para esas altas temperaturas. Este sellador de L’Oréal tiene una potente mezcla de aceites nutritivos y fortalecedoras de ceramidas, sella al instante las puntas abiertas del cabello muy dañado.

Úsalo después de aplicar tu shampoo de la mitad del cabello a las raíces. Tiene un 90% de satisfacción de sus compradoras.

El viento rompe, maltrata y le da mucho frizz a tu cabello. Para que eso no suceda el aceite de argán 100% puro es excelente para que tu cabello esté más sedoso, flexible y no se rompan las puntas, asimismo evita el frizz. Puedes usarlo antes, después o al momento de peinar. Úsalo constantemente para remediar este daño.

Tiene más de 3000 mil ventas con 79% de satisfacción lo mejor es que lo podrás usar para tu rostro también.

