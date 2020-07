Los 3 mejores ingredientes para eliminar las manchas oscuras en la cara

Ten una piel luminosa y con un tono parejo.

Las manchas oscuras pueden ser ocasionadas por problemas hormonales, daño solar, la edad, marcas de acné o incluso por una cicatriz. Hay ingredientes que funcionan mejor que otros a la hora de eliminar la hiperpigmentación, además que tiene otros beneficios que le dan a tu piel. Queremos recomendarte 3 ingredientes para que los puedas añadir en tu rutina del cuidado de la piel. Estos son muy nobles con la piel y no llegan a ser tan abrasivo como por ejemplo el retinol.

1. Niacinamida: antiinflamatorio, reduce las manchas y rojeces

La niacinamida es uno de los ingredientes con más beneficios para cualquier tipo de piel. Este ingrediente ayuda a reducir la hiperpigmentación, mejora la barrera cutánea, reduce la secreción de sebo y las rojeces. Si ya tienes granitos secos, ayudará a que no dejen marca. De igual manera si tienes paño o melasma, ayudará a que tu piel tenga un tono uniforme. También ayudará a evitar la aparición de puntos negros, pues cuida la secreción de sebo.

Puede ser usado en el día y en la noche, todos los días. En algunas pieles combinarlo con vitamina C puede llegar a irritar. Dependerá de tu tipo de piel. Los cambios puedes notarlos de 3 a 9 semanas.

2. Vitamina C: elimina la hiperpigmentación y estimula el colágeno

La vitamina C también es apto para todo tipo de pieles, si tienes rosácea u otro padecimiento debes de usarlo en porcentajes bajos. La vitamina C es una protección antioxidante, que elimina la hiperpigmentación da luminosidad y estimula el colágeno en la piel. Este ingrediente crea una barra de protección en tu piel, para evitar que el sol dañé la piel, aunque siempre debes de usar bloqueador solar.

Lo puedes usar en el día o en la noche. Es ideal para eliminar manchas de acné, picaduras de insectos o paño. Es un ingrediente que se puede usar desde muy joven, pues ayudas a prevenir las arrugas prematuras.

3. Ácido azelaico: evita el exceso de melanina en la piel y es un antiinflamatorio

Este ácido, no es como los exfoliantes tipo AHA. Es un ingrediente que trabaja la exfoliación en muy bajas concentraciones, ayuda a desinflamar el rostro, asimismo es un antibacteriano. Uno de sus beneficios es que ayuda a que la melanina no se produzca tanto y con esto no provoque manchas. El ácido azelaico, se puede usar en zonas localizadas de la piel como pómulos, nariz o frente.

Lo puedes usar todos los días de noche o de día y no tiene alguna incompatibilidad con otro ingrediente. Los cambios los podrás notar a partir del la 4 semana.

