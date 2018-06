Los 3 mejores inodoros portátiles para llevarte de camping o para la playa

¡Para cuando la necesidad te gane!

¡Llegó el buen clima! Lo que significa que ya empezamos a coordinar la agenda de las vacaciones y todas las actividades que haremos al aire libre, como ir a la playa, a parques, de camping, al rio y a muchos lugares más; donde disfrutemos en familia de la naturaleza. No hay mejor sensación que sumergirse de lleno en las vacaciones y disfrutar al aire libre cuando la naturaleza nos llama. Pero hay un pequeñito problema…. Si nos quedamos en lugares outdoors, ¡¿dónde se llevan a cabo los “business” sanitarios?! Pues te cuento que hay inodoros portátiles que son muy fácil de usar, y están disponibles para que lo lleves contigo a donde sea.

Acampar no se trata de tener una experiencia de lujo, se trata de disfrutar del aire libre, pero eso no significa que no puedas llevar algunas de las comodidades del hogar contigo. Un inodoro portátil puede simplificar tu experiencia de campamento y también hacer que el uso del “baño” sea mucho más cómodo. Cuando se pasa tiempo alejado de las instalaciones del campamento o del hotel, un inodoro portátil es una pieza crucial. En adición, si viajas con la familia, con personas mayores, o con personas que tengan una discapacidad física, tener uno te sacará de muchos apuros. Hemos seleccionado 3 de los mejores sistemas de inodoros portátiles para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Si quieres asegurarte también de que tienes privacidad mientras haces tus necesidades, te mostramos una idea para cerrar el espacio.

1. Porta Potti Curve – Modelo 550E:

Este inodoro portátil emplea un sistema de lavado de agua real y es muy asequible. Es una alternativa sencilla y fácil de usar. Este inodoro tiene un tanque de agua de cuatro galones y un tanque de agua residual de cinco y medio galones. El mecanismo de descarga funciona con baterías y se revisa para operar de manera confiable. Es un diseño de dos piezas que tiene el depósito de agua limpia en la parte superior y el agua residual en el fondo. Desmontar este inodoro es muy simple. Solo mide 17″ x 18″ x 15″ e incluye una asa para fácil transporte. Incluso tiene un kit para asegurar el inodoro en el piso que lo coloques, sin importar donde.

Es un modelo higiénico que incluye una válvula sellada incorporada para una contención total del olor. Cuando llega el momento de vaciar el Porta Potti, el caño es giratorio y garantiza que no tendrás salpicaduras. Este inodoro también tiene un indicador de tanque para que siempre estés al tanto de los niveles de agua y residuos. Algunos usuarios aplican un líquido de olor para el tanque de desechos, con el fin de reducir el olor al vaciarlo. Está dentro de los Top 40 más vendidos en Amazon.

2. Inodoro portátil PLAYBERG:

Este es un inodoro plegable mucho más sencillo que la primera opción. Este es un diseño simple y delgado. Esta unidad es particularmente ideal para cuando quieres llevar uno más liviano en peso. El inodoro portátil plegable de PLAYBERG se puede combinar con bolsas de basura o se puede usar sobre una letrina de pozo. Tiene cuatro patas para que sea más estable. Este inodoro es de 14.5 pulgadas de alto, y el límite de peso es de 300 libras.

El asiento del inodoro es de plástico y tiene más o menos las mismas dimensiones que un asiento de inodoro regular. Esta es una opción sencilla que podría ser justo lo que necesitas si el espacio es un factor importante para tí. Disponible por menos de $40.

3. Inodoro portátil Luggable Loo:

El Luggable Loo de Reliance Products es un cubo de cinco galones modificado para funcionar como un inodoro. Tiene una tapa de inodoro para cerrarlo y un asa de transporte de metal. Esta es una gran unidad para quienes necesitan un sistema de inodoro autónomo y no les importa demasiado la comodidad. Si está buscando una opción que te permita sentarte con un poco más de altura, esta es una buena opción.

Usar el Loo Lauggable es muy simple de usar, solo colocas una bolsa dentro del cubo y luego la vacías una vez que está casi llena. Se recomienda usar este inodoro con bolsas Double Doodie especialmente fabricadas para este tipo de uso. Aunque la tapa a presión mantiene esta unidad libre de olores, intenta poner adentro líquidos de olor o algún tipo de material. como arena, para asegurarte de que no huela mal. Está dentro de los Top 20 más vendidos en Amazon.

Y para que tengas total privacidad… La caseta FRUITEAM Pop Up:

Caseta impermeable de configuración en segundos, sin necesidad de montaje profesional. Incluye una malla en la parte del techo que proporciona una mejor ventilación. También incluye dos sobres colgantes y un tendedero en el interior, convenientes para guardar las cosas que necesites. Para su montaje, incluye bolsillos de arena y cuatro estacas de metal que proporcionan estabilidad en condiciones de viento, una cubierta de lluvia extraíble que protege de la lluvia.

Esta caseta de privacidad FRUITEAM puedes llevarla a donde quiera que vayas. Puede darte un lugar privado para cambiarte de ropa, tomar una ducha, usar el baño, etc. Si estás listo o lista para irte de excursión con tu familia y amigos, ¡debes tener una! Está dentro de las Top 20 más vendidas en Amazon.

