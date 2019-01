Los 3 mejores libros sobre marketing y emprendimiento que debes leer para iniciar tu propio negocio

Todo lo que necesitas saber para empezar tu propio negocio.

Si estás por iniciar tu propio negocio y deseas independizarte económicamente, es necesario que investigues y actualices un poco tus conocimientos acerca de economía y estrategias de mercadeo. Dominando estos temas obtendrás la garantía del éxitos y lograras el tan ansiado crecimiento financiero. Por esto te recomendamos a continuación los mejores 3 libros especializados en marketing y emprendimiento disponibles para ti.

1. Métricas del Marketing

Todo lo que se puede medir, se puede mejorar y gestionar. En el escenario empresarial actual, los directores y responsables de marketing están cada día más obligados y presionados a justificar todas las inversiones.

Este libro trata de enseñarte a medir, gestionar y mejorar el marketing, mostrando un camino que aproxima a la áreas financieras y a la dirección general con las personas dedicadas al mercadeo.

2. Ola 4: El mercadeo en el Siglo XXI

El Network Marketing deja de ser una modalidad para convertirse en la distribución interactiva. Se proyecta para lograr la perfecta confluencia de la tecnología más avanzada con el invalorable contacto humano.

Millones de personas están soñando alrededor del mundo con iniciar sus propios negocios. Ola 4 les mostrará cómo en el siglo XXI las estrategias de marketing te podrá ayudar a lograr objetivos financieros sin precedentes.

3. En cien años todos muertos: Guía para emprender o morir

Es el libro de referencia para los emprendedores, una guía de supervivencia práctica y amena para emprendedores. Prepara el terreno, empieza a rodar y abordar con éxito el día a día de tu actividad profesional o empresarial.

Si tu trabajo no te realiza, no te hace feliz y estás considerando montar tu propio negocio, pero no te atreves, tienes miedo o no sabes cómo hacerlo, debes leer este libro.

