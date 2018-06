Los 3 mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes

¡Todo tiene solución!

Tener sarro y placa en los dientes más allá de ser un problema estético, es muy perjudicial para la salud. ¿Sabías que puedes combatir la acumulación de sarro por tí mismo, sin necesidad de ir a un dentista? Esas costras que se acumulan detrás de los dientes están formadas por la composición de la saliva y por alimentos. La superficie de los dientes se convierten en el ambiente ideal para que estas partículas se acumulen. Es fácil notar cuando se tiene sarro ya que es de color amarillo y es de apariencia y textura aspera. Mira cómo lo puedes combatir.

1. Enjuague bucal – Periogen:

Mejora el aspecto de tu boca con Periogen Oral Rinse. Periogen elimina de forma segura y progresiva la enfermedad que causa la acumulación de sarro dental con cada aplicación. Periogen es también un producto para mantener tu boca sana al no permitir que se forme la placa y el sarro en primer lugar. El sarro dental está hecho de una placa que se ha endurecido y es la causa de casi todas las enfermedades de las encías. La placa y el sarro son porosos y proporcionan el ambiente para que las bacterias dañinas prosperen. Esta fórmula es segura y no ácida con un pH saludable de 7.5 y no contiene alcohol, lejía, triclosán, xilitol y no dañará el esmalte ni los aparatos dentales. Periogen es ideal para niños de al menos 6 años de edad y adultos con aparatos ortopédicos, implantes o puentes también pueden usarlo.

Periogen se destaca como el mejor y más efectivo producto para el cuidado bucal que acaba de ganar el prestigioso Premio Edison 2018 en salud y bienestar. Esto está por encima de ganar el Premio U.K. GHP Biotechnology en 2017. Los estudios de Periogen confirman una reducción del 45% en la acumulación de placa y sarro en comparación con el cepillado solo. Está dentro de los Top 25 más vendidos en Amazon.

2. Polvo de carbón – Active Wow:

Active wow es un polvo de carbón de coco activado para blanqueamiento natural de dientes. Derivado de las fuentes de coco de la más alta calidad, este carbón activado es seguro para usar en los dientes y es bueno para las encías. Esta fórmula blanquea tus dientes con el tiempo y ayuda a eliminar las manchas por varias causas: manchas de café, vino, cigarrillos y más.

Active wow blanquea tus dientes de forma natural. Si no eres fanático de los peróxidos blanqueadores de grado dental, el blanqueamiento activo de dientes de carbón es una gran alternativa. Es el #1 más vendido en Amazon.

Instrucciones fáciles de seguir para el blanqueamiento de dientes con este producto:

– Procura que el cepillo de dientes esté ligeramente mojado.

– Elimina el exceso de agua del cepillo.

– Sumerje el cepillo en el polvo de carbón.

– Limpia el exceso de polvo (un poco es suficiente).

– Cepilla los dientes como normalmente lo haces, durante 1-2 minutos.

– Enjuaga bien la boca para eliminar el carbón.

3. Limpiador M3 Dental Retainer:

Este es un retenedor altamente eficaz. Funciona como una dentadura postiza y un limpiador tipo retenedor deportivo que elimina el sarro, las bacterias, previene la decoloración, y el olor de los corsés que pueden llevar al mal aliento. Esta fórmula funciona en 10 minutos para eliminar la placa y el sarro.

La fórmula especial de M3 Dental limpia y desinfecta los aparatos de ortodoncia removibles. Mata al 99.9% de los gérmenes y bacterias. Es el Top 1 más vendido en Amazon dentro de su categoría.