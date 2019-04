Los 3 mejores sueros de colágeno para el rostro que previenen y eliminar las arrugas

Ten un rostro sin arrugas al usar un serum de colágeno.

Un suero de colágeno ayuda a mejorar la apariencia de tu rostro, pues se encargan de rellenar las arrugas y líneas finas de la cara. Asimismo ayuda a que retienen una buena cantidad de humedad y tu piel no se sienta acortada o seca. Hay 3 sueros de colágeno que ayudan a retrasar las arrugas y rellenarlas. Agrega estos productos a tu rutina de belleza.

1. Ole Henriksen: vitamina C con colágeno

Este suero de colágeno penetra en las capas de la piel para dar una duración de mayor tiempo. Tiene una combinación de colágeno con vitamina C que ayudan a suavizar las arrugas y líneas de expresión. Al ser un suero antioxidante ayuda a combatir tu piel daños radicales y del sol.

Tu piel estará muy suave, si eres de piel muy sensible lo puedes combinar con tu crema humectante para que no cause irritación. Recuerda que la combinación de algunos componentes hacen reacción en tu piel.

2. Advanced Clinicals: extracto de algas marinas que da más elasticidad

Este tratamiento para las arrugas ayuda a eliminarlas, rellenarlas, quitar manchas y ojeras negras. Es un suero de colágeno que contiene extracto de algas marinas, son ideales para darle más elasticidad y resistencia a tu rostro. Puedes aplicar unas gotas por todo el rostro, en el cuello y en el área del escote. En tan solo 4 semanas podrás ver los primeros resultados.

El suero para las arrugas se debe de usar después de la esencia o el tónico. Cuando apliques espera unos minutos hasta que se absorba y coloques otro producto. Tiene más de 800 ventas con 4.1 estrellas.

3. Elemis: ácido hialurónico y colágeno para rellenar arrugas en el cuello y boca

Este suero de colágeno ayuda a reducir y rellenar las arrugas de los ojos, boca y del cuello. Tiene colágeno, notas florales y cítricas, corteza de abedul africano, ácido hialurónico, la alga roja y la pátina de Padina, que ayudan a que la piel se sienta más firme y suave. Puede ser usada por cualquier tipo de piel.

Se recomienda ser constante y esperar al menos unos 2 meses para ver resultados. Lo puede aplicar en la mañana y en la noche junto con tu rutina de belleza.

