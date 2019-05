Los 3 mejores sueros para la cara que controlan la grasa

Serum faciales que controlan la grasa de tu piel.

Las pieles latinas tienen una piel grasa o mixta, es normal producir más grasa en la zona T que en las mejillas o mentón. La grasa se puede controlar si usas los productos adecuados y cuidando el pH de tu piel. Hay varios sueros que tienen vitaminas e ingredientes que se encargan de que la producción de grasa sea moderada, evita que salgan arrugas, hidrata y son perfectos para usarse como un suero antiedad.

Este suero contiene 3 ingredientes perfectos para que tu piel se mantenga joven y elástica. Al tener vitamina B3 y ácido hialurónico hace que el tono de tu piel se mantenga parejo, evita que se pigmente y se manche. Por otra parte la niacinamida ayuda a controlar la grasa en tu rostro y minimizar los poros. Este suero es perfecto para cuidar el rostro de imperfecciones y de la grasa.

Lo puedes aplicar por la noche y las mañanas después de haber lavado tu rostro. No olvides el uso de bloqueador solar, pues tu piel al estar trabajando con ácidos tu piel se hace más fotosensible. Un suero con 4.4 estrellas.

Probablemente uno de los serum faciales más populares para la piel grasa y mixta es este de The Ordinary. Pues al tener estos compuestos ayuda a que tu piel controle la producción de grasa sin ser abrasivo y minimiza los poros poco a poco. El uso de niacinamida no se debe de combinar con el uso de vitamina C, pues podría irritar la piel.

Puedes aplicar este serum por las mañanas y las noches. El uso recomendado para que notes una diferencia es al menos de 8 semanas. No te desesperes, es un producto muy bueno a un precio muy accesible.

Este serum facial ayudará a que tu piel este nutrida, hidratada y mejore la textura de la piel. Al ser un suero cero grasoso, ayuda a que tu piel no produzca más grasa, tiene una consistencia que amaras. La pueden usar pieles sensibles pues es un suero hipoalergénico y no irritante. Al aplicar no satures tu rostro con producto, con unas cuantas gotas podrás cubrir tu rostro y cuello.

Siempre mantén alejados estos sueros del sol, pues los podría oxidar y evaporar sus propiedades. A pesar de tener pocas ventas, sus compradoras se han sentido satisfechas pues sienten un cambio en su piel desde las primeras semanas. Tiene 4.5 estrellas.

