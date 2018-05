Los 3 mejores suplementos de creatina para aumentar la masa muscular

Que tu músculos crezcan sanos y fuertes con la ayuda de estos suplementos de creatina.

Al comenzar el gimnasio todos queremos tener unos músculos grandes y fuertes, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo de la forma correcta. Lograr un cuerpo esbelto y musculoso no es solo cuestión de entrenar, también es necesario mantener una dieta balanceada y un estilo de vida saludable. En ocasiones nuestro cuerpo no produce los nutrientes necesarios para poder tener los resultados que queremos con nuestro ejercicio, y es por esta razón que aquí te recomendamos 3 suplementos que podrán ayudarte a mejorar tu condición física, aumentar tus músculos y quemar grasa. Dales un vistazo:

1. Suplemento CREA -8 de Ehp Labs

Este suplemento está formulado para regalarte energía extra y para potenciar tu resistencia. También, podrás recuperarte rápidamente luego de cada entrenamiento, a la vez que te ayuda a aumentar la masa muscular.

CREA-8 es un suplemento puro, que no contiene rellenos. Contiene ingredientes que te harán más rápido, resistente y fuerte después de cada entrenamiento. Es ideal para tomarlo antes del workout.

2. Suplemento CREATINE de MP Essentials

Suplemento a base de creatina que tiene una rápida absorción en el cuerpo. Te proporciona energía, fuerza y resistencia en cada entrenamiento. Además, te ayuda a aumentar la masa muscular.

Es un producto probado clínicamente para ofrecer la mejor calidad y resultados. Con tomar sólo un scoop de este suplemento podrás aumentar tus niveles de entrenamiento, teniendo como resultado músculos más grandes y fuertes.

3. Platinum 100% Creatine de Muscletech

Este suplemento te proporciona 5 gramos de monohidrato de creatina micronizada por cada porción. Con la ingesta podrás aumentar tus niveles de fuerza hasta en un 18% en 10 días.

Está probado clínicamente arrojando resultados excepcionales. Además, ayuda a construir músculos magros, aumentar la resistencia y mejorar la recuperación muscular.

También te puede interesar: ¿Cómo integrar suplementos en tu dieta diaria para ganar masa muscular?.